Le bureau de la sous délégation du CICR de Kidal a été cambriolé tôt hier matin par des hommes armés. Selon des sources locales, les voleurs ont emporté le coffre-fort.

BOUGOUNI : découverte du corps sans tête d’un jeune homme

Le corps sans tête d’un jeune homme a été retrouvé le jeudi dernier sous un pont entre Bougouni et Garalo dans la région de Sikasso. La victime aurait été identifiée par ses parents qui avaient signalé sa disparition depuis le 15 avril dernier grâce à ses habits et sa moto abandonnée par ses ravisseurs. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de la localité pour retrouver les responsables du crime.

TOMBOUCTOU : le nouveau président des autorités intérimaires de Tombouctou a pris fonction

Le nouveau président des autorités intérimaires de Tombouctou a pris fonction dans la cité. La cérémonie de passation de service s’est déroulée hier matin en présence du gouverneur de la région et des autres autorités locales. Les deux personnalités se sont mutuellement invitées à conjuguer leurs efforts pour assurer la quiétude et la sécurité dans la région.

SEGOU-KOULIKORO : journée culturelle du Burkina Faso

Les Burkinabés vivants à Koulikoro, Ségou et Bamako ont célébré ce weekend la journée culturelle du Burkina Faso dans leurs localités respectives. Cette activité visait à faire la promotion de l’artisanat, la culture et le tourisme burkinabé au Mali et renforcer les liens d’amitiés entre les deux peuples. Les festivités ont été marquées par des expositions et vente de produits locaux, la danse traditionnelle ainsi que des prestations des artistes locaux.

SEGOU : visite du chef d’état-major de l’armée de terre

Le chef d’état-major de l’armée de terre était en visite dimanche au camp militaire Amadou Cheickou Tall de Ségou. Le Colonel Abdramane Baby est parti s’enquérir du bon déroulement des entraînements et formations des Forces Armées Maliennes dans la zone de défense de la région. Il a également échangé avec les cadres formateurs de l’EUTM et a exhorté les FAMAs à plus d’engagement et de vigilance.