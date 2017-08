Le samedi 5août 2017 à Kangaba a pris fin l’ atelier de formation de 5jours, initié par Plan international Mali à l’ endroit des maires pour l’implantation des bosquets villageois et leur pérennisation dans le cadre de la protection de l’ environnement inscrit dans son agenda de PRESAN-KL.

–Maliweb.net- Pour une réponse adéquate au changement climatique, l’ Ong Plan-international Mali avait initié du 1er au 5 août dernier une formation des maires des communes de Kaniogo, Maranmadougou, Karan, Baguineda et Niamina à Kangaba pour renforcer leurs compétences dans l’ aménagement et l’ entretien des bosquets villageois. Pendant 5 jours d’échanges et de partages, les élus communaux étaient à l’ école des experts forestiers pour s’imprégner les mécanismes nécessaires pour réussir le projet d’aménagement des bosquets villageois et les plantations d’arbres sur les routes dans les sites d’exécution du PRESAN-KL (son projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro). A la fin de cette session de formation et d’orientation sur la protection de l’environnement à travers l’aménagement des bosquets et l’entretien des arbres dans leurs communes, les participants ont exprimé leur satisfaction avant de s’engager à réussir ce projet en faveur de la protection de l’ environnement et de lutte contre le changement climatique. Comme l’ a indiqué le représentant du maire de Minidjan , Kamori Kéïta cet atelier a permis de mettre en place les mécanismes nécessaires pour le suivi et évaluation dudit projet et sa pérennisation au bénéfice des populations. Qui à ses dires, ont été impliquées aux différentes démarches du processus à savoir le choix des parcelles devant abriter les bosquets. Et pour le directeur de l’ Unité programme Plan Kangaba, Bakary Coulibaly, les jalons sont posés et le projet sera suivi et évalué avec les communautés, une tradition dans la démarche de l’Ong réputée dans son appui de développement communautaire dans notre pays.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net