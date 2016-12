Welcome! Log into your account

A son investiture, la patronne du conseil communal de Diomanténé, Mme Karidiata Coulibaly a d’abord rendu grâce à Dieu, remercié ses parents qui ont permis qu’elle soit ce qu’elle est aujourd’hui. Avant d’indiquer que : « Merci pour cette marque de confiance que vous avez massivement manifesté à mon endroit. Première femme élue maire dans le cercle de Sikasso, je mesure tout le poids et la responsabilité historique que je porte. C’est un défi que je me dois de relever pour faire honneur à mes parents, faire honneur à la femme, tout simplement. ». Pour se faire, Mme Sanogo a sollicité le soutien et l’accompagnement de tous pour faire avancer sa commune sur le plan économique social et culturel. Enfin, à ses collègues conseillers, elle a lancé cet appel : « Maintenant que l’élections est terminée, nous sommes tous élus pour faire le bonheur de notre commune. Notre commune est de taille modeste, c’est vrai, mais les tâches qui nous attendent sont énormes, notamment les problèmes d’organisation de l’espace économique, la scolarisation de nos enfants, la santé, les routes ».

La commune de Diomanténé est constituée de quatre villages, à savoir Bénogo Diassa, Bègnesso, Diomanténé et Samogossoni, le plus gros.

