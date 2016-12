Welcome! Log into your account

Le président du collectif pour la défense des intérêts des habitants du bas-fond Babou Coulibaly reste stupéfait face à l’attitude scélérate du maire Papa Oumar Bathily et de son complice, le préfet Nampory Bagayoko. À quand la fin de l’impunité dans notre pays ? Est-ce vrai que le président de la république IBK a instruit au Premier ministre de trouver une solution à ce problème dont il ne veut plus entendre parler ? Oh le Mali, les pauvres croupissent en prison alors que les vrais délinquants et voleurs sont en liberté.

Ces deux personnalités ont fait assoir dans une même salle les autorités municipales et les habitants où un accord fut signé prévoyant qu’en 2017, des sommes seront prélevées du financement du PACUM en vue de viabiliser le bas-fond. A signaler aussi que ce quartier manque cruellement d’équipements urbains tels que : l’école publique, la mairie, la mosquée, les lieux de loisirs et les espaces publics. Les sites devant abriter ces différentes infrastructures ont été vendues.

