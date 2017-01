Le jeudi 29 décembre 2016, a été une journée remarquable à Sikasso. Cette date marque officiellement la fin de l’ère Mamadou Tangara. Après l’installation du nouveau conseil municipal, dans la salle de délibération de la mairie, la population a convergé dans l’après–midi vers la salle mythique Lamissa Bengaly pour exprimer son soutien au nouvel occupant de l’hôtel de ville de Sikasso, Kalfa Sanogo. A Sikasso, l’ancien PDG de la CMDT Holding, est perçu comme le « messie », le « sauveur » de la commune verte. D’où la particularité de l’évènement, organisé par les opérateurs économiques, l’Alliance des partis politiques et clubs de soutien à Kalfa. L’élection du fils du terroir en qualité de maire, constitue pour les populations de Sikasso comme une délivrance.

Dans la commune urbaine de Sikasso, les attentes des populations sont énormes. Les défis pour ce cadre intègre malien venu apporter sa pierre de construction pour le développement de sa ville natale, ne sont pas des moindres. Kalfa qui s’est fortement engagé pour leur cause du Mali, de la région de Sikasso et de la commune urbaine, est aujourd’hui sur un autre terrain de l’honneur. Homme de rigueur, Kalfa et son équipe n’ont pas droit à l’erreur, au risque de décevoir la population qui leur a fait confiance et qui aspire au changement.

C’est dans une salle de spectacle Lamissa Bengaly pleine à craquer que cérémonie s’est déroulée. A l’extérieur du bâtiment, des bâches et chaises ont été installées pour permettre aux gens de ne pas manquer de places. Ils étaient là parents et amis du maire investi, venus de Bamako, la sous-région, de l’Europe, des Etats –Unis et de l’Asie. Tous étaient venus manifester leur soutien à la nouvelle équipe dirigeante de la maire de la cité du Kénédougou. Cet évènement grandiose sera gravé dans les annales de la ville.

Dans son mot introductif, le Chef des griots de Sikasso, Souleymane Soumano a mis d’abord en garde les conseillers pour toute trahison à l’encontre du nouveau maire qui n’est pas allé chercher la mairie. Selon lui: « Comme le poisson doit sa force à l’eau, la population est aussi la force de Kalfa ».

Le président de la commission d’organisation de la cérémonie, Dr Moussa Diabaté a salué population, les directions des partis et les clubs de soutien à Kalfa pour leur mobilisation. Il a remercié les opérateurs économiques et la presse pour leur accompagnement, avant, pendant et après le processus électoral.

Quant au coordinateur des Chefs de quartiers de Sikasso, Sidiki Diawara, il a fait des bénédictions pour le nouveau maire afin qu’il puisse bien mener sa lutte contre le sous-développement de la commune urbaine de Sikasso. Pour ce faire, il a laissé : « Nous allons vous accompagner ».

Dans son discours, la porte-parole de l’Alliance ADEMA, ASMA-CFP, SADI, PRVM, Mme Touré Rahamatou Bakayoko, a rendu grâce à Dieu pour la tenue des élections apaisée à Sikasso. Pour elle, la course politique n’est pas une course de vitesse, mais plutôt une course de fond. Pour lui, « le maire élu est le seul maire de toute la population de Sikasso ».

A l’entame de son adresse historique, l’enfant du terroir, Kalfa Sanogo, très ému, a adressé ses sincères et profonds remerciements à tous ceux qui sont venus manifester leur solidarité à sa personne. Il a ensuite dit : « En ce jour solennel, je voudrai rendre un hommage tout particulier à nos disparus et demander leurs bénédictions pour faciliter l’accomplissement de la tâche ». Et Kalfa de poursuivre en indiquant : « Le 20 novembre 2016, le peuple de Sikasso a parlé, plutôt son cœur a parlé ; il s’est mobilisé exceptionnellement, comme on ne l’a jamais vu le faire, pour s’exprimer dans les urnes ». « Nous avons compris que cela est l’expression d’une forte attente, car notre commune a beaucoup de défis à relever. Non pas que rien n’a été fait ! Non ! Il y a des acquis indéniables dus à tous ceux qui nous ont précédés et je tiens à saluer ici ».

Cependant, le nouveau patron de l’Hôtel de Ville de Sikasso comprendre que « Sikasso, deuxième ville du Mali, a connu, depuis quelques, une croissance exponentielle tant en superficie qu’en population sans que le développement des infrastructures routières, scolaires, socio-sanitaires, des voiries et réseaux divers n’ait suivi ; les investissements pour la valorisation des productions agricoles et d’élevage non plus. Les problèmes d’eau et d’électricité se posent avec acuité, etc. ».

Toutefois, Kalfa attire l’attention des uns et des autres sur le fait que « ce serait illusoire de croire que tous ces défis vont être relevés aussitôt que notre équipe s’installera à la mairie ».

A en croire le maire Sanogo, « comme nous l’avons dit et répété pendant la campagne électorale, nous établirons des priorités. Nous allons rationaliser davantage la gestion des ressources propres de la commune avant d’en demander aux partenaires internes et externes. Nous œuvrerons à construire une confiance solide et durable entre la population et l’équipe municipale et les partenaires, gage de toute réussite. Nous devons donc permanemment à l’écoute, par les canaux appropriés : le vestibule, les chefs de villages et de quartiers, les organisations de la société civile».

Pour ce faire, le président du conseil municipal de la commune urbaine de Sikasso a laissé entendre que : « Notre équipe municipale ne pourra être efficace sans l’accompagnement de tout le monde ; la population qui a manifesté massivement son désir de changement, devra montrer aussi la voie en s’acquittant régulièrement de ses obligations civiques : paiement des impôts et taxes, implication effective dans la gestion de la salubrité et de l’hygiène publique, respect des règles élémentaires de sécurité, etc. »

S’adressant à ses collègues conseillers, Kalfa Sanogo dira : « notre mandat sera loin d’être une sinécure, des avances à l’ombre du baobab. Retroussons nos manches dès à présent pour qu’à l’heure du bilan, nos parents n’aient pas à regretter de nous avoir accordé leur confiance ».

Pour finir, il a lancé un appel pressent à l’endroit des autorités judiciaires, administratives, techniques ainsi qu’aux hommes en uniforme pour accompagner le conseil communal dans l’accomplissement heureux de ce mandat.

Envoyé spécial à Sikasso, Jean Goïta

Source : L’Aube d’Afrique