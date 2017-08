La ville vient d’être dotée de deux groupes électrogènes désormais gérés par la société EDM SA qui va fournir de l’électricité 24 h sur 24 aux habitants. Il est prévu l’extension de ce service à d’autres localités du cercle

C’était la fête, la joie et surtout la grande émotion, le dimanche dernier, 6 Août, à Yélimané dans la région de Kayes où le ministre de l’Energie et de l’Eau, M. Malick Alhousseini a procédé à l’inauguration de la première centrale d’électricité de la ville. La centrale comprend 4 groupes électrogènes d’une capacité totale de 1440 kva. Aujourd’hui les deux groupes d’une capacité de 640 kV suffisent pour alimentation de la ville de Yélimané dont l’électricité est désormais gérée par EDM SA. Les deux autres groupes permettront l’extension de l’électricité à d’autres localités du cercle.

En effet, il y a exactement 6 mois, le Ministre de l’Energie et de l’Eau, M. Malick Alhousseini, effectuait une mission de supervision et d’inspection des installations d’eau et l’électricité dans certains cercles et localités de la région de Kayes. Cette mission lui a conduit le 12 mars dernier à Yélimané où il avait été accueilli ici avec des lampes à pétrole par les habitants notamment les Touts petits qui, en plus de manifester leur joie, pour la visite, lui exprimaient le déficit d’électricité dans la ville.

Ce geste des habitants n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Car la ville vient d’être dotée de deux groupes électrogènes désormais gérés par la société EDM SA qui va fournir de l’électricité 24 h sur 24 conformément aux orientations du Programme d’Urgences Sociales du Président de la République SE, Ibrahim Boubacar Kéïta et aux objectifs du Plan opérationnel de travail issu de la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre, chef du Gouvernement, M. Abdoulaye Idrissa Maïga.

La ville de Yélimané a bénéficié donc de la réhabilitation de sa centrale thermique avec l’installation et le raccordement de deux groupes électrogènes de 630 KVA chacun, la réalisation d’un poste élévation d’une puissance de 1000 KVA, et la réhabilitation de 300 m de réseau basse tension avec 50 foyers lumineux, entre autres.

Le porte-parole des chefs de village de villages de la localité, M. Barka Javier Traoré, le président de l’Association des consommateurs d’électricité de Yélimané, M. Dadio Konaré, le président de l’Association pour le développement de la commune de Yélimané, M. Issé Doucouré, le porte-parole des députés du cercle de Yélimané, l’honorable Mamadou Hawa Gassama, le maire de la commune de Yélimané, M. Soumaïla Diakité, le préfet du cercle de Yélimané, M. Mamadou Seydou Diarra, ont tour à tour remercié les hautes autorités maliennes et le ministre de l’Energie et de l’Eau pour justice rendue à Yélimané, un des premiers cercles du Mali indépendant, mais qui ne bénéficiait pas encore d’éclairage digne de son rang.

En plus de l’électricité de la ville qui sera gérée par la société EDM SA, l’approvisionnement de la ville en eau, elle aussi, assurée par les sociétés d’Etat SOMAPEP-SA et SOMAGEP-SA dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Programme d’Urgences Sociales du président de la République.

Pour exprimer leur joie, les populations ont fait le ministre Malick Alhousseini, “CITOYEN D’HONNEUR DE YELIMANE. Elles ont remercié le chef de l’Etat, SE Ibrahim Boubacar Keita pour ses promesses tenues et pour son engagement sans faille pour le retour de la paix au Mali.

Notons qu’il est prévu l’extension des services d’EDM SA à d’autres localités du cercle à la demande des populations.

CC/MEE