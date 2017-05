Benkadi et Minidjan sont des communes du cercle de Kangaba dont les populations vivent toujours en harmonie. Mais, un conflit d’intérêt oppose Benkadi et Minidjan depuis la découverte de sites d’orpaillage dans une partie de cette aire géographique, notamment à Fakoro, un hameau où l’exploitation minière a fait un boum. Et derrière ce conflit se trouve un certain Mamoutou Kéita, député élu à Kangaba.

L’orpaillage traditionnel suscite beaucoup de convoitise chez les élus locaux et le député Mamoutou Kéita n’en démorde pas selon une source bien introduite. «Pour défendre ses intérêts et ceux de ses protégés, il aurait fait intervenir des forces de sécurité pour chasser les exploitants du site de Fakoro», dénonce-t-on à Kangaba. Des élus de la marie de Benkadi dénoncent pour leur part un parti pris de l’élu député devenu un pyromane par cupidité.

Impliqué, le préfet de Kangaba aurait été lui aussi désavoué par les populations qui l’accusent d’être en connivence avec le député. Pour certains belligérants, le député et le préfet défendent leurs intérêts et tirent profit de cette situation qui oppose des frères.

«Au lieu de chercher à éteindre ce foyer de tension, ils activent le feu», dénoncent certains protagonistes.

Hachi Cissé