Le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéita a effectué du 22 au 24 novembre 2017 une visite dans la région de Sikasso. Cette visite présidentielle dans la troisième région a été marquée par plusieurs activités dont la pose de la première pierre de la chambre froide pour la filière pomme de terre du Mali.

Le vendredi 24 novembre, le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéita a procédé à la pose de la première de la nouvelle chambre froide à Sikasso. Cette nouvelle chambre froide, fruit de la bonne coopération entre le Japon et le Mali, est destinée au Groupement Interprofessionnel de Pomme de Terre (GITP).Elle sera bâtie dans l’ancienne zone aéroportuaire de Sikasso sur une superficie de 2 hectares pour un coût total de 1 milliard 580 millions dont 1 milliard financé par le Japon et 580 millions par le gouvernement du Mali.

Le délai d’exécution s’étend sur 6 mois. Elle aura une capacité de stockage de 3000 tonnes. Le Mali produit 204000 tonnes de pomme de terre par an. Cette production nationale concerne plus de 50000 exploitations familiales.

Avec 111000 tonnes par an soit plu de 50% de la production nationale, Sikasso est la première zone de production de pomme de terre du Mali en terme de quantité. Cette chambre froide sera une belle opportunité non seulement pour les producteurs mais aussi les commerçants de pomme de terre de la localité qui rencontraient d’énormes difficultés pour stocker leurs productions. Abdoul Karim Sanogo, président du bureau national du Groupement Interprofessionnel de Pomme de Terre (GITP) s’est réjoui de la construction de ce joyau à Sikasso. « Cette chambre froide nous sera très bénéfique car beaucoup de beaucoup de paysans étaient obligés de vendre leurs productions à un prix très bas au moment de la récolte, faute de moyens de stockage adaptés, avec la nouvelle chambre froide ce problème prendra fin » a déclaré M. Sanogo.

La pomme de terre étant un produit périssable, ce projet à travers le stockage d’une partie de la production dans les meilleures conditions offertes par la chambre froide permettra d’étendre la période de vente sur toute ou une bonne partie de l’année.

La construction de cette chambre froide contribuera à diminuer les importations de pomme de terre de la Hollande et du Maroc dans notre pays et permettra également la création d’emploi. « Nous sommes très heureux de pouvoir créer 200 emplois directs et indirects à travers cette réalisation » a lancé Abdoul Karim Sanogo.

A. Diamouténé

Campagne nationale de vaccination du cheptel :

Environ 55 182 000 têtes d’animaux et de volailles concernés

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita a procédé, le jeudi dernier à Sikasso, au lancement officiel de la Campagne nationale de Vaccination du Cheptel, dont l’objectif est de renforcer la protection sanitaire et le contrôle des maladies en raison de l’importance du secteur dans notre pays. Cette campagne 2017-2018 permettra de vacciner 55 182 000 têtes d’animaux et de volailles (toutes espèces confondues) contre 30 187 003 têtes pour la campagne précédente.

Ce lancement consacre le démarrage d’une série d’activités qui seront menées par des agents de la santé animale tant du secteur privé que du secteur public, sur toute l’étendue du territoire.

Cette année, le choix de Sikasso repose sur l’effectif de son cheptel résident, qui devient de plus en plus important et estimé à 21 789 576 dont 1 857 860 têtes de bovins. Le choix s’explique aussi par la position stratégique de la région dans la mobilité des animaux en raison de la convergence des animaux du Delta et de ceux du Gourma à la recherche du pâturage et pour le transit vers la Côte d’Ivoire. Cette convergence permanente crée et alimente un flux important d’animaux dans la région et nécessite une forte campagne de sensibilisation pour la protection sanitaire de ces animaux.

L’objectif visé par cette campagne 2017-2018 est de vacciner 55 182 000 têtes d’animaux et de volailles (toutes espèces confondues) contre 30 187 003 têtes pour la campagne précédente. Les principales maladies concernées pour la vaccination sont : la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle, les pasteurelloses bovine, ovine et caprine, les charbons symptomatique et bactéridien, la Fièvre de la Vallée du Rift.

Au cours de la cérémonie de lancement de la campagne, une dizaine d’acteurs composée des commerçants des produits de bétail, éleveurs, apiculteurs, pisciculteurs, agropasteurs, administrateurs ont reçu des médailles avec effigie abeille du main du Président de la République, Grand maître des ordres nationaux. Ces personnalités ont été récompensées pour leur dévouement dans la promotion du secteur de l’élevage et de la pêche.

IBK a remis aussi au ministère de l’Elevage et de la Pêche 3 véhicules, 45 motos, des kits et des doses de vaccin pour faciliter la campagne.

Wassolo

