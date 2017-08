Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba O. Sow a procédé le jeudi et le vendredi derniers à l’inauguration de deux nouvelles directions régionales de la santé, à savoir celles des régions de Mopti et de Ségou. Pour Mopti, le coût de réalisation est estimé à plus d’un milliard de francs CFA et la seconde direction, notamment la nouvelle direction de Ségou, a coûté au budget national environ 500 millions de FCFA.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des agents, le ministre de la Santé et de l’Hygiène, Pr Samba. O. Sow, a procédé le jeudi et vendredi derniers à l’inauguration de deux nouvelles directions régionales. Il s’agit de la direction régionale de la Santé de Mopti et de celle de la région de Ségou.

La coupure du ruban symbolique de la nouvelle direction de la Santé de Mopti, située à Sévaré, a regroupé les autorités administratives et politiques de la région. Ce joyau architectural dont les travaux ont duré deux ans est bâti sur une superficie d’un hectare. Il comprend un bâtiment principal composé de trois blocs avec plusieurs bureaux et une salle de conférences. A ceux-ci s’ajoutent les magasins avec deux chambres froides pour la conservation des vaccins et certains médicaments et réactifs, une cantine, plusieurs chambres de passages réservées aux missionnaires et un logement pour le directeur régional. La construction et l’équipement des lieux ont coûté plus d’un milliard de francs CFA, financés entièrement par le Budget national.

Cette inauguration s’est déroulée le jeudi dernier en marge du lancement de la Campagne de distribution gratuite de Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action à Mopti.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, très heureux du style architectural et des équipements installés à ce bâtiment, n’a pas manqué de saluer tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet édifice au compte de la Venise malienne en occurrence la Cepris, maître d’ouvrage, l’entreprise et la direction régionale de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Domaines pour son expertise. Pour lui, cette réalisation s’inscrit en droite ligne dans l’amélioration des conditions de travail des agents de la santé tant prônée par les plus hautes autorités de l’Etat. Il a lancé un appel pressant aux personnels ainsi qu’aux autorités de la région de Mopti pour ce qui concerne l’entretien des lieux.

Réunion de cabinet élargie délocalisée à Mopti

Face à la beauté et la capacité d’accueil de ce nouveau bâtiment, le ministre a promis de tenir à Mopti dans un bref délai un conseil de cabinet élargi.

Quant à la cérémonie de coupure du ruban symbolique de la nouvelle direction de Ségou sise à Angoulême, elle s’est déroulée le vendredi 11 août en présence du gouverneur et de plusieurs autres personnalités politiques de la région. Elle est bâtie sur une superficie de 5600 m2. Elle est composée d’un seul bloc principal de deux niveaux avec des bureaux, une chambre froide, une cantine, 6 chambres de passage réservées aux missionnaires et un logement pour le directeur régional, etc.

A Ségou, Pr. Samba O. Sow a remercié les autorités régionales et tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet lancé il y a de cela deux ans. Il a promis d’apporter des travaux complémentaires dans un délai court pour améliorer davantage les conditions de travail des agents. Il s’agit entre autres de l’aménagement de la cour, de la construction d’une cantine et d’un parking.

O.D