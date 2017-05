Transformer dix mille (10 000) francs Cfa en 20 millions (20 000 000 F Cfa) ! Ce n’est pas l’œuvre d’un magicien ou d’un ingénieux homme d’affaires. Mais, de l’ancien Premier ministre et président de la chapelle du changement, Yèlèma (Changement) : Moussa Mara ! Un jeune leader politique qui a de la suite dans les idées, surtout quand il s’agit de tenir ses promesses ou réfléchir au bien-être des Maliens.

«Lors de son passage Ă Konna, la jeunesse locale lui avait remis 10 000 francs pour que, une fois au pouvoir, Moussa Mara puisse construire le terrain municipal de la localitĂ©. Surpris de la dĂ©marche, car on ne lui a jamais donnĂ© d’argent pour poser un acte au bĂ©nĂ©fice de la population, le prĂ©sident du Parti YELEMA s’est engagé…», rapporte Drissa Arama, responsable Ă communication de Yèlèma.

Pour ne pas faire dans la démagogie, Mara préfère toujours agir que promettre. Mais, surpris par ce geste d’espoir des jeunes de Konna, il leur a promis de s’investir pour leur offrir un cadre idoine à leur épanouissement par des activités sportives, culturelles…

La promesse est en train de se concrĂ©tiser. En effet Moussa Mara et les responsables Yèlèma de Mopti (Dr Youssouf Diawara, Issa Kansaye…) sont en train d’investir plus de 20 millions dans la construction d’un terrain de sport Ă Konna pour l’intĂ©rĂŞt de la jeunesse de cette localitĂ©.

Comme pour prouver que le changement et la rupture ne sont pas de vains slogans pour Yèlèma, un jeune parti de plus en plus bien implanté à travers le pays. Les Maliens sont fatigués des discours démagogiques et des promesses de campagne. Ils veulent donc du concret que leur apportent aujourd’hui Mara et sa génération consciente !

Kader Toé