Le système de capitalisation du ressort du partenariat entre la CAMIDE/CAECE et la Fondation Majari dénommé « La stratégie d’expansion de développement » une stratégie de la Fondation Manjari qui a fait ses preuves de développement économique et sociale en Inde de l’Ouest.

Cette stratégie consiste à la formation et au renforcement des Groupements Féminins avec des Groupes Solidaires (GS) et des organisations villageoises sur l’approche de la saturation dans les zones d’intervention. La création des institutions dynamiques en articulant leur problématique par la préparation de plan et la mise en œuvre de ce plan avec des paramètres de qualité.

La formation et le renforcement des fédérations et GS suivent des normes appropriées qui leur permettraient de gérer efficacement leurs activités. Cette perspective de l’efficacité collective donnera un plan collectif de développement du village avec les normes et valeurs des collectifs.

La gestion de ces collectifs consistera à la mise en place de différents comités qui articuleront leur rôle étant conscient de leurs responsabilités et agissant entant qu’unité. La perspective de citoyenneté et gouvernance avec les membres de comités qui formeront des VO (villages – organisations), ceux-ci formeront à leur tour les villages respectifs. Ce qui permettra une participation et influence des femmes dans les questions publiques.

La mission de Majari Fondation est de promouvoir les institutions de femmes et apporter la justice sociale et l’égalité, conduisant ainsi à la transformation rurale. Une transformation continue sur des conditions humaines qui se produisent socialement, économiquement, psychologiquement, politiquement et spirituellement.

La vision est d’autonomiser les femmes des communautés marginalisées à la fois socialement et économiquement afin qu’elles deviennent les catalyseurs du changement de leurs vies jusqu’au changement de la vie sociale d’une manière positive. La formation des collectifs leur permettra de devenir plus solides et suffisamment indépendants pour lier les gens ensemble et exercer une influence normative sur la société par la formation des professionnels expérimentés de base.

Sinsin Salomon Tienou

