Dans le cadre de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement, la ville de Sikasso aura bientôt un nouveau visage. Le Président de la République procédera au lancement des travaux de plusieurs kilomètres d’infrastructures de voirie avec un échangeur moderne pour un cout estimé à plus de 19 milliards 112 millions de FCFA et un délai d’exécution de dix-huit (18) mois.

Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d’aménagement en 2×2 voies de la traversée de la ville de Sikasso et un projet de décret portant approbation du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d’aménagement en 2×2 voies de la traversée de la ville de Sikasso.

Les travaux portent sur l’aménagement en 2×2 voies de la section urbaine de la route nationale n°7, l’élargissement de l’Avenue LOURY, l’aménagement de carrefours giratoires et de certaines rues à l’intérieur de la ville de Sikasso, la réalisation de l’éclairage public et la mise en place des feux tricolores au niveau des carrefours importants.

Ce projet d’aménagement en 2×2 voies de la traversée de la ville de Sikasso fait partie des projets routiers prioritaires, programmés par le gouvernement sur la période de 2016 à 2018.

Pour réaliser ce vaste projet, le gouvernement de la République du Mali a conclu avec la Compagnie Sahélienne d’Entreprise un contrat d’un montant de 19 milliards 112 millions 336 mille 330 francs CFA hors taxes et droits de douane et un délai d’exécution de dix-huit (18) mois.

La réalisation de ces travaux permettra notamment de faciliter la circulation des véhicules poids lourds à l’intérieur de la ville de Sikasso, de réduire leur temps de passage et de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière et au cadre de vie des populations bénéficiaires.

