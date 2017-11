Le matériel électoral est arrivé depuis le dimanche à Kayes. Ces équipements ont été acheminés dans le cadre des préparatifs des élections des conseillers régionaux prévues le 17 décembre 2017. La réception a été faite par les autorités administratives de la région.

BANAMBA : visite du ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine

Le ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine s’est rendu mardi à Banamba pour parler des risques liés à la migration irrégulière. Abdrahamane Sylla a invité les jeunes de localité à s’investir chez eux dans les ressources locales. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une campagne de sensibilisation permanente contre la migration clandestine. Le ministre a également saisi l’occasion pour évoquer les difficultés auxquelles les migrants africains font face sur les routes de l’aventure.

KOULIKORO : session sur la création d’unité genre au sein de la police nationale

Une session sur la création d’unité genre au sein de la police nationale a débutée hier à Koulikoro. Elle vise à sensibiliser les policiers afin qu’ils comprennent mieux ce concept. La formation a été initiée par la police nationale, avec l’appui de l’onu Femme, la Minusma, et Ecap sahel.

SEGOU : un opérateur économique fait don d’un véhicule 4X4 et d’un camion benne

25 Millions de FCFA, c’est le montant d’un véhicule 4X4 et d’un camion benne offerts le samedi dernier à la mairie de Niono par un opérateur économique de la ville. Selon le maire de la commune, ces véhicules permettront d’aider la localité à entreprendre des activités d’assainissement.

SEGOU : un document consacré à l’évolution économique et sociale du Mali jusqu’en 2030 rendu public

Un document consacré à l’évolution économique et sociale du Mali jusqu’en 2030 a été présenté au public lundi à Ségou. Dénommé « Les chemins du futur: Scenarii Mali 2030 », le livre a été élaboré par le Centre d’Études et de Réflexion au Mali et la fondation Friedrich Ebert.

YOROSSO : rencontre sur l’agriculture bio

faire la promotion de la pomme de terre et d’autres cultures maraîchères à travers une agriculture bio , c’était l’objectif d’une rencontre qui s’est tenue mardi à Yorosso. Plus de 60 producteurs et productrices maraîchers y ont pris part. Des engrais organique et insecticides sans produits chimiques ont été vendus à des prix promotionnels sur place. Cette rencontre a été organisée par la Délégation des chambres d’Agriculture de Yorosso.

Commentaires via Facebook :