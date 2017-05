4 hommes armés non identifiés ont incendié deux véhicules appartenant au chef de poste forestier de N’Gorkou dans le cercle de Niafunké mercredi soir. Vers 20H, ils se sont rendus à son domicile, mais, il n’y était pas. Après avoir encerclé la maison plus d’une heure, les malfrats ont fini par tirer sur la maison et mettre le feu aux véhicules.

KADIOLO : 4 jeunes ont été victimes de la foudre à Katèlè

4 jeunes ont été victimes de la foudre à Katèlè dans la commune de Zégoua le mardi dernier. Ils se sont abrités sous un arbre pendant qu’il pleuvait. 2 d’entre eux ont perdu la vie et les deux autres ont été légèrement blessés. 23 millimètres d’eau sont tombés sur le village le jour du drame.

ANSONGO : prise en charge des victimes d’armes conventionnelles et engins explosifs improvisés et les personnes en situation de handicap

Le bureau local de l’union nationale des handicapés du Mali a organisé une rencontre avant-hier matin à Ansongo. L’objectif était de plaider pour la prise en charge des victimes d’armes conventionnelles et engins explosifs improvisés ainsi que les personnes en situation de handicap. La rencontre a été financée par Handicap international.

MOPTI : sensibiliser, Informer les populations sur les méfaits de la magie et de la sorcellerie

«Sensibiliser, Informer les populations sur les méfaits de la magie et de la sorcellerie» c’est le thème d’une rencontre tenue hier matin à Mopti. C’était une initiative de l’association dénommée «détenteurs du savoir occulte ». Selon les initiateurs, cette conférence vise à préserver le savoir ancestral et de lutter contre l’imposture, l’arnaque, l’escroquerie et préserver le savoir ancestral.

DOUENTZA : journée d’échange sur la radicalisation et l’extrémisme violent

Une journée d’échange sur la radicalisation et l’extrémisme violent a été organisée avant-hier matin à Douentza. Initiée par l’ONG ASSAFEDE, la session visait à améliorer la situation sécuritaire des populations à travers le renforcement de leurs connaissances sur la question. Les participants sont venus de Douentza, Dallah et de Debere

