Une délégation conduite par le chef de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou, M. Baye KONATE, s’est rendue le 29 janvier 2018 à l’hôpital de Tombouctou au chevet des blessés de l’attaque de Soumpi. Elle a enregistré la présence du commandant de zone, le Colonel Abass DEMBELE. Le chef de cabinet après avoir souhaité prompt rétablissement aux blessés, il les a rassuré de l’accompagnement des autorités, dont le Président de la République, Chef Suprême des Armées afin qu’ils retrouvent rapidement la santé. Au nom du gouverneur, le chef de la délégation a offert une enveloppe symbolique au commandement militaire en guise de soutien aux blessés. Il a vu des hommes qui sont certes blessés mais engagés à repartir sous le drapeau pour défendre l’intégrité territoriale et combattre le terrorisme partout au Mali.

Quant au commandant de zone, le Colonel Abass DEMBLE, il a salué et remercié tout le corps médical de l’hôpital pour la promptitude avec laquelle il a accueilli les blessés et procédé à la prise en cherche rapide des malades. Au nom du Chef d’Etat-major général des armées, il présente ses remerciements et ses encouragements à l’équipe médicale.

L’attaque du camp de Soumpi du samedi 27 janvier 2018 par des terroristes lourdement armés a fait 14 morts et 18 blessés dans les rangs de l’armée et des matériels détruits. Beaucoup de morts et de blessés seraient enregistrés du côté ennemi.

Cal Alhassane ALDJOUMATI / fama.ml