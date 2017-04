Le Conseil communal de la jeunesse de Gao a depuis le 20 avril passé son nouveau siège dans le quartier de Sosso Koïra. Une réalisation de son plan d’action 2016-2017 et qui appartient désormais selon Sidy Cissé, président du Conseil communal de Gao, à l’ensemble des associations et regroupements des jeunes. “Ce siège nous permettra d’être autonomes et indépendants dans toutes nos actions et entreprises. Il appartiendra à partir de maintenant à l’ensemble des associations et regroupements des jeunes affiliés ou non au conseil communal de Gao”.

Le conseil communal de Gao, dans le cadre de la mise en Å“uvre de son plan d’actions, envisage plusieurs autres activités, notamment sur la paix et la cohésion sociale. ” Cette jeunesse nous permet à nous autorités de savoir que nous avons un interlocuteur. Nous n’avons plus besoin d’aller les chercher sous des arbres, aux grins. Nous savons où les trouver. Cela permet de les appeler au besoin pour discuter des problèmes de la ville, des maux que connaissent cette ville“, a dit Bouya Ben Maould, 1er adjoint au maire de la commune urbaine de Gao.

La cérémonie d’inauguration a servi de créneau au conseil communal pour présenter son plan d’actions aux autorités et autres partenaires. Les artistes de la Cité des Askia sont venus boucler la boucle par de belles prestations.

Moussa Ousmane Touré