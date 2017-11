Autant l’élection du bureau de la section RPM a été un échec, autant la mise en place de la fédération RPM a été un succès. En effet, un bureau consensuel a été mis en place, dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga, comprenant, entre autres, Malick Alfousseiny Maiga, premier vice-président, et Abdourahamane Diakité, celui-là même qui tient tête au clan du Premier ministre au sein de la section de Gao. Pour ceux qui ne le savent pas la section RPM est bien différente de la fédération, laquelle regroupe les sections des cercles de la région.

Aux dernières nouvelles, il semble que l’épouse du ministre Malick Alfousseiny Maiga était bien partie pour conduire la liste RPM aux régionales.

Les régionales et les conseillers de cercle :

Les nombreuses alliances contre nature

Au Mali, en politique, il n’y a aucune idéologie, aucun programme de travail. Seuls les intérêts politiciens et personnels comptent pour le personnel politique. En effet, à la faveur des régionales couplées avec les conseillers de cercle, annoncés pour le 17 décembre, les partis politiques, de la majorité comme de l’opposition, ont concocté des listes communes sur lesquelles, on retrouve ces deux camps. Et pour preuve : A Koulikoro, l’Adema et l’URD sont sur une même liste pour les régionales, la même URD est avec le RPM à Tombouctou pour les conseillers de cercle, l’URD est encore avec la CODEM pour les régionales à Sikasso, la même formation politique est en liste commune avec le RPM pour les régionales de Kayes. Tandis que le RPM est en tandem avec le PARENA pour le conseiller de cercle de Banamba. On peut continuer à citer les alliances de contre nature.

Tombouctou : Oumarou Ag Ibrahim élu président de la fédération RPM

Oumarou Ag Ibrahim, responsable de la protection de données personnelles, ancien Président du haut conseil des collectivités, a été élu par acclamation le 26 octobre dernier, à l’hôtel Colombe de Tombouctou par les sections RPM de la région (Tombouctou, Diré, Goudam, Rharous, Niafunké) Président de la fédération RPM de la 6ème région du Mali. Il dirige un bureau de 27 membres, avec comme secrétaire à la communication et à la mobilisation le très actif jeune, Oumar Cissé.

En outre, cette même assemblée a dressé la liste des membres RPM du conseiller régional. Celui-ci est conduit par un vieux renard de la politique tombouctienne, Mohamed Ibrahim Cissé.

