Sur initiative de l’Association Malienne « Chacun Ségou », l’activité consacrée le ‘’ Grand Débat de Ségou’’ s’est tenue le samedi 22 avril 2017, dans la salle de spectacle Mieruba de Ségou ; sous les parrainages de Maître Moustaga Tall, ancien ministre et l’honorable Coulibaly Maïmouna Dravé. Des centaines de jeunes ont fait le déplacement pour assister à ce débat de haut niveau.

Le président de l’association « Chacun Ségou », Amadou Baba Mariko, a rappelé que son association é été créée le 24 Août 2010, et qu’elle est une plateforme de plus d’une centaine de regroupements formels et informels, acquis pour le développement de Ségou.

Suite au premier congrès ordinaire tenu les 18 et 19 mars 2017 dans cette même salle, les membres de la plateforme ont eu à sillonner tout Ségou pour préparer l’organisation du présent Débat, dénommé : « Le Grand Débat de Ségou », en bambara «SEGOU FOROBA KOUMA». Ce débat porte sur l’atténuation de la consommation de produits dopants en milieu jeune et enfant, avec pour slogan : ‘’Bâtissons Ségou pour un rayonnement global du Mali’’.

Pour le président, les objectifs recherchés par ce débat, sont la prise de conscience collective et/ou individuelle de chacun face au phénomène dévastateur de la jeune génération ; la création d’un cadre de retrouvaille et d’un espace de dialogue entre tous ceux qui ont en partage l’histoire et l’avenir de cette célèbre citée légendaire (Ségou) et le renforcement des liens de fraternité séculaire, de solidarité, de la culture des valeurs ancestrales de Ségou.

Le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou, Bady Cissé, dira que l’Association Malienne « Chacun Ségou », au-delà de la symbolique, incarne toutes les valeurs qui font sa grandeur et sa renommée. Cela se justifie par l’organisation de cette activité très originale à savoir « Le grand débat de Ségou ».

En l’en croire, en observant le comportement de notre jeunesse ces temps-ci, des signaux très forts nous laissent entrevoir des dérives. La consommation des stupéfiants peut bien expliquer toutes ces déviations inhabituelles dans notre société. « Il nous faut livrer une bataille farouche et multiforme contre la drogue comme celle que nous menons contre l’insécurité. En vous encourageant dans votre démarche très pédagogique, soyez rassurée de notre soutien et de notre accompagnement à vos actions d’orientation et d’encadrement des jeunes qui constituent notre avenir », a-t-il conclu.

B BOUARE