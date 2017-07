La jeunesse de Meguetan s’est mobilisée, le vendredi 30 juin 2017, comme un seul homme, à l’occasion d’une marche pacifique de protestation, pour réclamer la résolution des problèmes de l’HUICOMA. A la fin de la marche, les manifestants ont remis une déclaration, qui recense leurs doléances, au gouverneur de la région Sékou Coulibaly. Au premier rang de cette marche, on notait la présence de Abdoulaye Guindo, le président communale de la jeunesse de Koulikoro, Mohamed Keïta, le président de la commission d’organisation de la marche et plusieurs travailleurs compressés.

De la station Yara à l’entrée de la ville en passant par « Nianankoulou » et l’Ecole de formation militaire inter – arme pour traverser le marché de Koulikoroba, les marcheurs scandaient « il n’ y a pas d’emploi pour la population », « les jeunes vivent de la pension de leurs parents et demandaient aux plus hautes autorités de payer le plan social des travailleurs de l’HUICOMA ».

L’on pouvait lire sur les pancartes et les banderoles qu’ils brandissaient : « Sans industrie pas de développement, HUICOMA ou rien » ; « HUICOMA : pas de résolution, pas d’élection à Koulikoro » ; « Payer notre plan social, c’est notre droit » ; « HUICOMA est l’âme de ma région donc HUICOMA ou rien ».

Dans leur déclaration, les manifestants exigent la réouverture et la restauration de l’HUICOMA- SA avec des équipements techniques modernes et adaptés pour une gestion efficiente et durable pour le bien être socio- économique de notre population et des milliers d’emplois créés pour la jeunesse malienne en général et celle de Koulikoro en particulier . Ils exigent aussi la redéfinition d’un nouveau plan social pour les ex travailleurs de l’HUICOMA- SA et procéder à son exécution immédiate. « Nous avons décidé de nous regrouper au sein d’un mouvement appelé « Mouvement de lutte pour la restauration de l’HUICOMA pour exprimer notre préoccupation et indignation face au comportement laxiste des plus hautes autorités du Mali face à la gestion calamiteuse du « dossier HUICOMA », estiment les manifestants qui ont décidé que Koulikoro ne participera pas aux prochaines élections tant que les ex travailleurs de l’HUICOMA ne seront pas mis dans leurs droits à savoir le paiement intégral du plan social ainsi que la redéfinition d’un cadre juridique portant sur la relance des activités de l’HUICOMA- SA. « Nous sommes résolus à tenir bon pour redonner à la voix de la population de Meguetan son poids et sa valeur», selon les manifestants.

Moussa Dagnoko