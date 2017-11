Le chef de l’Etat a entamé sa visite de trois dans la Cité de Kénédougou, ce mercredi 22 novembre 2017. A Bougouni, première étape de ce voyage, le Chef de l’Etat a offert en guise de soutien, une somme de 6.000.000 FCFA aux religieux, aux jeunes, aux notabilités, etc.

C’est un accueil de grands jours que les populations de Bougouni ont réservé au président IBK à son arrivée.

Difficile de se frayer de chemins, car la population était nombreuse tout au long de l’entrée de la Ville en venant de Bamako au domicile du Chef de village de Bougouni, El Hadj N’Togo Diakité. C’était aux alentours de 10 H 28 mn.

Le Chef de l’Etat a été chaudement accueilli par les vestibules des Diakité, dont le Chef N’Togo Diakité qui, côte à côte avec IBK, a imploré des bénédictions sur l’hôte du jour.

« IBK est le sauveur, IBK sauve le pays », a déclaré le porte-parole des autorités traditionnelles. Celui-ci a présenté des doléances aux Chef de l’Etat, notamment celle d’ériger Bougouni en région, le bitumage de la route Bougouni-Banakoro (frontière Mali-Cote d’Ivoire), la construction du deuxième pont sur le fleuve Baoulé et d’un camp militaire.

Après Bougouni, la délégation présidentielle a mis le cap sur Zantiebougou où il a remis des tricycles médicalisés au Gouverneur au profit des populations des cinq communes du projet de la route Zantièbougou Kolondièba.

Ensuite l’étape de Koumantou. Là, IBK a procédé à la remise de Kits solaires et équipements agricoles aux Gouverneur de la Région qui les a, à son tour, transmis aux districts sanitaires de Bougouni et de Niena aux préfets de Bougouni et de Sikasso.

La fin de la journée s’est marquée par le lancement officiel par le Président IBK du démarrage des travaux d’aménagement en 2×2 deux voies la traversée de la ville de Sikasso, pour un montant de plus de 21 milliards de FCFA.

L’accueil réservée par les populations des localités où le Président a marqué ses arrêts et tout au long du trajet depuis Bougouni jusqu’à Sikasso est d’un bonheur ineffable et indicible. Ces populations sont fières d’accueillir leur président qu’elles ont qualifié d’homme de parole. Sur les lèvres, un second mandat pour IBK.

Mamadi Cissé depuis Sikasso

