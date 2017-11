Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de l’ONG AGIR pour le bien-être des populations, la première Dame Keita Aminata Maiga a procédé ce samedi 25 novembre, dans le village de Ouenzindougou, dans la périphérie de Bamako à l’inauguration officielle de l’« ENERGY CARE CENTER » dénommé « Centre de vie ». La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives, politiques et notabilités du village et la Commune du Mandé, des diplomates et des partenaires techniques et financiers notamment l’institut Loris Azzaro de Toulouse représenté par son président Jean Louis Dare.

En prenant la parole, le chef du village de Ouenzindougou, Mady Koné très ému, au nom de ses pairs de la commune du Mandé, a salué l’initiative de l’ONG AGIR. Il rappelé que l’infrastructure représente une grande chose pour la commune, notamment l’éducation des enfants et les soins de santé des populations. Tout comme le chef du village, le maire de la commune rurale du Mandé, Moussa CAMARA a salué l’initiative de l’ONG AGIR, à savoir la réalisation d’une infrastructure dans sa commune, premier du genre. Pour sa part il a promis aux généreux donateurs que l’accompagnement de la mairie pour le fonctionnement de l’infrastructure ne fera pas défaut tout en rappelant que, vu le nombre d’habitants de la Commune, l’inauguration du centre est salutaire.

Pour le Président de l’institut, Loris Azzaro de Toulouse, Jean Louis Dare, cette cérémonie est la suite de deux ans de réflexion et de travail abattu par l’ONG AGIR et l’institut Loris Azzaro de Toulouse. Le Président de l’institut Loris Azzaro de Toulouse a rendu un vibrant hommage d’abord à la Première Dame mais aussi au ministre de la santé Pr Samba Sow.

Dans son allocution, le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Pr Samba Sow a souligné que l’infrastructure permettra d’abord de réduire la mortalité et la morbidité des couches vulnérables et est en parfaite symbiose avec la réforme de santé entamée par son département. Mais aussi elle permettra de décongestionner les hôpitaux, centres de santé de référence et CSCOM tout en rapprochant les services de santé des populations et combler le vide souvent grand entre les communautés et les premières structures sanitaires de base. Il n’a pas manqué de rassurer les donateurs qu’il s’engagera auprès des services techniques de son département et autres acteurs de santé y compris les partenaires techniques et financiers à faire preuve de plus d’initiative et de créativité pour renforcer les performances du centre.

Selon la Première Dame, Keita Aminata Maiga, non moins présidente de l’ONG AGIR, ce centre est le premier du genre produit par l’institut Loris Azzaro de Toulouse dans toute l’Afrique. Elle estime que cet équipement solaire multifonctionnel offrira des services de promotion de santé maternelle et infantile, de la santé sexuelle et reproductive des adolescents, d’éducation, d’éclairage public, communication Internet et permettra de transporter dans les zones périphériques et le milieu rural toutes les commodités des villes. C’est pourquoi la présidente de l’ONG AGIR a demandé aux bénéficiaires de maintenir en bon état et utiliser à bon escient l’infrastructure pour l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Auparavant, elle salué les partenaires techniques et financiers de l’ONG AGIR, notamment l’institut Loris Azzaro de Toulouse. En réponse à la demande du directeur de l’école de Ouenzendougou, Keita Aminata Maiga a instruit aux ministres de l’éducation nationale et à celui de l’équipement la clôture de l’école ainsi que le bitumage de la route d’accès venant au centre.

Rappelons que le centre est une infrastructure souple, flexible répondant aux exigences locales, urgentes et climatiques. Il comprend quatre parties : un cabinet médical, un web centre, une salle polyvalente et patio couvert. La cérémonie a pris fin avec la coupure du ruban symbolique par Mme Keita Aminata Maiga et les partenaires.

Mamadou Nimaga

