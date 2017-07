Le 20 février dernier, le Chef d’état-major général des armées à l’époque, le Général Didier Dakouo, dans le souci d’améliorer la situation sécuritaire, avait interdit l’usage des engins à deux roues, très utilisés par les terroristes pour commettre leurs attaques dans certaines localités de la région de Ségou. Il s’agit des cercles de Niono et Ké-Macina.

Depuis l’instauration de cette mesure, il y’a une accalmie dans les zones concernées au point que d’autres zones comme les régions de Mopti et du Nord, touchées par la même insécurité s’en sont inspirées pour l’appliquer chez elles mais différemment. C’est le cas de la région de Mopti qui a interdit l’utilisation des engins (tout type confondus) au-delà de l’intervalle 6h-18h. C’est-à-dire dans un temps bien déterminé contrairement à Ségou où l’utilisation des engins à 2 roues était interdite à tout moment. La mesure pour la région de Gao concerne uniquement les motos de marqueSanili et les véhicules non immatriculés très utilisés par les terroristes au Nord pour commettre leurs attaques.

Compte tenu des conséquences de cette mesure très stricte dans la région de Ségou sur la vie des populations qui sont très dépendantes de ces engins à deux roues, des voix avaient commencé à s’élever pour demander un allègement de la mesure afin de donner un peu de souffle aux populations des zones concernées. C’est le cas du Maire de la Commune rurale de Sana, Tièbonè Tangara qui, dans une interview qu’il nous a accordée en avril dernier sur le sujet, s’était réjoui de la baisse de l’insécurité dans sa commune à cause de cette mesure. Avant de demander un allègement de la mesure pour éviter la ruine totale de l’économie locale en grande partie liée à ces engins à 2 roues. Lors de l’édition 2017 de la journée paysanne à Ségou, Bakary Togola, président de l’APCAM avait également invité les autorités à revoir la mesure. C’est sans doute en réponse à ses cris de cœur que la mesure vient d’être allégée au bonheur des populations. L’interdiction est maintenant temporaire comme dans la région de Mopti. C’est-à-dire de 18h à 6h du matin. Ce qui veut dire que les populations peuvent maintenant circuler de 6h à 18h du soir avec leurs motos.

Bientôt deux bases militaires à Saye et à Monimpé

L’allègement de la mesure d’interdiction des engins à deux roues n’est pas la seule bonne nouvelle pour la région de Ségou en général et les localités de Saye et Monimpé (cercle de Macina) en particulier. Ces deux localités auront aussi droit à des bases militaires très bientôt. En tout cas, c’est l’information donnée par le Gouverneur de la région de Ségou qui était en déplacement à Saye dans la semaine. Le but de cette visite était, selon une source contactée sur place, d’informer la population de l’installation de ces bases militaires et en retour, demander à celle-ci de collaborer avec les forces de sécurité une fois que ces basesserontinstallées pour la stabilisation de la région de Ségou.

M.Dolo