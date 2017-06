La forte mobilisation des populations de Bafoulabé et de Mahina a fait échec pour le moment, hier à l’interpellation des onze meneurs du Collectif ‘’sauvons les rails’’. Pas moins de trois Pick Up remplies de gendarmes ont quitté Kayes pour prêter mains fortes aux gendarmes de Bafoulabé. Pour dégager la foule opposée à l’interpellation et au transfèrement des meneurs à Kayes, les gendarmes selon nos sources, ont tiré à balles réelles faisant des blessés dont le nombre n’est pas spécifié. Par ailleurs, des maisons et des motos ont été calcinées suite à des jets de gaz lacrymogènes lancés. Toutefois précisent nos sources sur place, il n y a pas eu de pertes en vies humaines.

C’est la direction générale de la société Dakar-Bamako Ferroviaire qui remplace Transrail-SA pour maintenir l’activité ferroviaire pendant la période transitoire qui a porté plainte. Cette société binationale a pour mission principale le maintien de l’activité ferroviaire ni plus ni moins. Depuis la passation de pouvoir entre Dakar- Bamako Ferroviaire(DBF) et Transrail -SA en mars 2016, on assiste à l’arrêt du trafic voyageur. Autrement dit, la disparition même du train autorail au profit des trains marchandises. Les populations riveraines des rails sont rejetées, oubliées dans le nouveau schéma de l’actuelle direction. Pour qui connaît la ligne c’est-à-dire la voie ferroviaire, il y a des milliers d’âmes qui vivent de la circulation du train voyageur.

Les onze meneurs du collectif ‘’ Sauvons les rails’’ de Mahina ciblés devraient être interpellés hier par la justice de paix à compétence étendue de Bafoulabé pour leur implication dans l’arrêt du trafic ferroviaire.

Depuis plus de dix jours, le trafic ferroviaire est bloqué à l’essieu au moins dans six gares ferroviaires différentes.

Les onze membres du collectif’’ Sauvons les rails’’ de Mahina avaient été assignés avant hier à comparaître jeudi matin.

‘’Les populations de Bafoulabé, de Mahina, et autres localités donnent leurs bénédictions aux onze membres. Ceux-ci ont leur soutien puis que le combat qu’ils mènent est légitime, noble et normal. Elles sont prêtes à mourir avec eux’’, selon les sources bien introduites. Les populations disent niet.Pas de trafic ferroviaire sans la reprise du service voyageur. A ce niveau, le Gouvernement malien doit être vigilent pour éviter des émeutes, le bain de sang. Il faut se garder d’allumer un autre front au sud pendant que celui du nord nous coupe le sommeil.Or, les gendarmes dépêchés hier de Kayes pour prêter mains fortes à leurs collègues de Bafoulabé n’ont pas fait de détail. Pour se faire obéir selon nos sources, ils ont ouvert le feu à balles réelles sur la population opposée à l’exfiltration des meneurs sur Kayes. Par ailleurs rapportent nos sources, des maisons et des motos ont été calcinées par des jets de gaz lacrymogènes. Pour autant, selon nos sources, la population tient bon pour le moment, d’autres renforts en provenance de Kayes et de Manantaly seraient attendus.

Affaire !

Koladji DIALLO