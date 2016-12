La mairie centrale de Sikasso a abrité ce 29 Décembre 2016 la cérémonie d’investiture du Maire Kalifa Sanogo sous l’égide du préfet Daniel Coulibaly.

L’ancien PDG de la CMDT, tête de liste du parti Africain pour la Solidarité (ADEMA-Pasj), candidat heureux des communales du 20 Novembre dernier, le désormais maire central du Kénédougou vient de prendre pleine possession de ses fonctions.

En présence des 45 conseillers communaux, notabilités et autres personnalités de Kénédougou, le maire central Kalifa Sanogo a pris la parole pour remercier la population de Sikasso et placé son mandat dans le cadre de l’union des forces pour le développement de la région de Sikasso. Dans ses propos, le Dr Kalifa Sanogo est revenu sur ses ambitions : « nous allons travailler afin que Sikasso soit plus viable, plus modernisé et qu’elle soit une vitrine du Mali ; vu notre position, notre ouverture sur les deux frontières il faut que Sikasso soit une région qui attire le regard des pays limitrophes ».

Rappelons que les communales de la commune urbaine de Sikasso avaient mis en compétition 13 partis politiques et deux indépendants pour la mairie centrale ; et le candidat des abeilles avait fini par battre celui du RPM pour occuper le fauteuil du maire central.

Kalifa Sanogo conduit la mairie avec à ses côtés, Youssouf Traoré 1er conseiller issu de l’ADEMA, Vincent Coulibaly, 2ème conseiller (ADEMA), 3ème conseiller, Touré Ramata Bakayoko (ASMA- CFP), 4ème conseiller, Adama Ballo du CNID et Hamza Diarra, 5ème conseiller est du SADI.

Khadidia SANOGO depuis Sikasso