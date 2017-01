Le sit-in organisé mardi à Kayes en appui à la diaspora malienne d’Europe n’a pas mobilisé grand monde. Les associations intervenant dans le domaine de la migration n’ont pas participé à la mobilisation.

Selon les organisateurs, une meilleure concertation entre les acteurs locaux sera entreprise pour les prochaines actions. Réunis au sein du collectif « Agissons ensemble pour Kayes », les manifestants continuent de monter la pression sur le gouvernement, et exigent « une explication claire du contenu du communiqué conjoint signé entre le Mali et l’Union européenne » et de l’accord de réadmission.

La localité enregistre un fort taux d’immigrés vit en grande partie de l’apport de la diaspora. En 2016, celui-ci a été estimé à plus de 300 millions d’euros investis dans les secteurs comme l’éducation et la santé. La coordinatrice du collectif « Agissons ensemble pour Kayes », Mme Sarr Fatoumata Konaté, a expliqué que « « Nous en tant que Kayesiens et surtout en tant que bénéficiaires de tout ce que la diaspora malienne apporte à cette région, on s’est dit qu’on ne peut pas rester sans rien faire pour aider nos compatriotes ».

La rédaction