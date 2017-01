L’on se rappelle que lors des élections communales dans la commune urbaine de Ségou, des rumeurs ont couru çà et là faisant croire que l’honorable député du RPM Abdine COUMARE élu a Ségou a fait campagne pour la liste UDD. Contacté ; l’honorable a catégoriquement nié les faits arguant que ces rumeurs ne pouvaient venir que des détracteurs inavoués.

Au fait de quoi s’agit-il ? L’honorable Abdine COUMARE est le président de la commission chargée des finances, de l’économie, du plan et de la promotion du secteur privé. Or il se trouve que la session budgétaire correspondait avec le temps de la campagne pour les élections communales du 20 Novembre 2016. Son absence à Ségou pendant cette période a été le prétexte pour certains mal intentionnés de fourbir leurs armes de diffamations. Fallait- il donc abandonner les préparatifs de la session budgétaire de l’Assemblée Nationale au profit des communales ? De cette session budgétaire l’on retiendra que sous la clairvoyance de l’honorable Abdine COUMARE et les orientations du Président de la République son excellence Ibrahim Boubacar KEITA, elle a abattu un travail fort appréciable même pour certains députés de l’opposition la réussite est totale parce qu’elle touche à tous les aspects : Social, économique, militaire et sécuritaire. Les recettes pour l’année 2017 s’élève à 2.013. 000.000.000 FCFA, les dépenses à 2.270.000.000.000 FCFA et le déficit à combler est de 257.000.000.000FCFA. Lors de cette même session budgétaire, l’honorable Abdine COUMARE s’est battu pour la ville de Ségou : témoin les grands travaux de voirie qui sont entrepris pour faire de Ségou une ville embellie. Comme nous l’avions dit précédemment, tous les aspects sont concernés. Pour permettre à l’armée de jouer pleinement son rôle qui est la défense de l’intégrité territoriale du Mali, il était nécessaire de la dotée d’avions. Donc la session budgétaire est allée dans le sens de la loi d’orientation et de la programmation militaire votée en 2014 et qui évalué les besoins de l’armée à un montant de 1.230. 000.000.000 FCFA sur 5ans. Tout cela a été fait sous la haute direction du Président de la République qui n’a ménagé aucun effort pour que le Mali recouvre toute son intégrité territoriale et que chaque Malien se sente en paix et en toute sécurité. Ne faisons pas de bruit quand il n’ya pas de bruit à faire pour ne être un tonneau vide a dit l’honorable. Les explications que l’intéressé donne sur son absence pendant la campagne édifient à plus d’un titre. Ceux qui le comprennent ne lui tiendraient pas rigueur. Il précise bien que c’est lui en tant secrétaire chargé aux élections au sein du bureau politique national qui a rassemblé les différentes quote parts des uns et des autres pour venir les remettre à celui qui est chargé des questions électorales à Ségou en vue de la dite campagne. Quid de ces deux candidats présents sur la liste RPM à l’occurrence Mamadou TRAORE dit Djinè et Dramane TRAORE dit Pacha ? C’est lui qui a financé leur campagne avec son argent propre. Sa fidélité au parti est inébranlable et sa confiance à Bocar TRETA le nouveau président du RPM est renforcé davantage. L’honorable Abdine COUMARE précise que lorsque la pirogue RPM tanguait à Ségou ; certains ont quitté pensant qu’elle allait chavirer. Mais lui honorable Abdine COUMARE est resté par amour pour le parti et parce qu’il avait foi en l’avenir. Aussi il a consenti toutes sortes de sacrifices. Même lorsqu’ ‘il s’agissait des sessions à Bamako, le déplacement des délégués était à sa charge. Nouhoun DIARRA l’actuel Maire est de ceux- là cela qui ont abandonné le Parti. Donc ; à ce titre il déclare que lui, il n’était pas pour le choix de Nouhoun DIARRA comme tête de liste RPM parce que la confiance en lui était quelque peu écorchée. N’aurait –il pas fallu quelques périodes d’observations à ce monsieur surtout que son choix a fait que certains RPM de souche ont quitté le parti comme Léopold Alexandre DIARRA , Abdoulaye DIAKITE , Djibril MAIGA , Aguibou TALL et autres avant d’ajouter qu’ il fera tout son possible pour leur retour dans la grande famille RPM et qu’ils travaillent main dans la main dans le cadre du renforcement du parti à Ségou. Au demeurant, si malgré son opposition au choix de Nouhoun DIARRA, la majorité s’est faite autour de ce dernier, il n’a fait qu’apporter sa caution à cause et pour l’atteinte des objectifs du parti.

A.YERELE