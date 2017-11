Lors de la cérémonie de lancement des travaux de l’autoroute 2×2 voies de la traversée de la ville de Sikasso. Le maire de la commune urbaine de Sikasso, M. Kalfa Sanogo a craché ses quatre vérités au Président IBK en face. Une chose qui a surpris tout le monde. C’était le mercredi 22 novembre 2017. Nous vous livrons l’intégralité de son discours.

Mot de bienvenue à S.E. Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat Sikasso 22 novembre 2017

Excellence M. le Président de la République et cher frère, je voudrais, à l’entame de mon propos, au nom des populations de la capitale de la 3e région et du Kénédougou, au nom des autorités coutumières et du Conseil municipal, souhaiter, à vous-même et à l’importante délégation qui vous accompagne, la bienvenue chez vous, à Sikasso. La cité verte, comme vous pouvez le constater, vous accueille à bras ouverts, avec enthousiasme et tous les honneurs dus à votre rang.

Excellence M. le Président, vous vous souvenez qu’en décembre 2011, en plein mois de carême, puis en juillet 2013 alors que vous n’assumiez pas encore les lourdes charges qui sont les vôtres aujourd’hui, nous vous avions accueilli avec la même ferveur. C’est juste à côté, dans l’enceinte stade Babemba Traoré qui jouxte cet espace, qu’en juillet 2013 une marée humaine en liesse vous a honoré. Vous m’avez, en cette circonstance, fait un geste inoubliable en disant devant cet innombrable public que ce que j’avais fait pour vous, pour votre campagne électorale, même votre parti, le RPM, n’avait pas fait la moitié de la moitié, c’est-à-dire le quart. Et vous avez ajouté ce jour-là que vous seriez ingrat en ne le disant pas ici devant les miens.

Notre chère épouse, Ami Maïga, a rappelé souvent à ceux qui l’avaient oublié ou ne le savaient pas qu’au moment où la cour à Sébénicoro était désertée, y compris par ceux desquels on ne pouvait s’y attendre, Kalfa était présent. Mais, comme le dit l’adage, tout succès a plusieurs géniteurs. Et pour paraphraser : nous fûmes quand d’autres n’y étaient pas.

Ceci dit, votre visite, Excellence Monsieur le Président, Sikasso l’a attendue depuis longtemps. Nous comprenons que la bousculade dans votre calendrier, souvent par des rendez-vous imprévus mais hautement sensibles, ne vous a pas permis d’être parmi nous plus tôt.

J’espère et formule le vœu que ce séjour dans notre région et dans sa capitale soit des plus agréables et des plus fructueux.

Comme toute œuvre humaine, il se peut que tout ne soit pas parfait dans l’organisation, mais je voudrais d’avance compter sur votre compréhension et votre indulgence pour d’éventuelles imperfections.

Plusieurs activités sont au programme durant votre séjour, qui participent toutes au développement économique et social du cercle de Sikasso. Qu’il s’agisse du lancement des travaux d’élargissement, en 2 fois 2 voies, de la RN7 dans son tronçon qui traverse la ville, du lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel, de l’inauguration des infrastructures de conservation de la pomme de terre, produit aujourd’hui stratégique dans l’économie locale et nationale, de l’inauguration de la station de pompage d’eau de Missirikoro, qui renforce ainsi la sécurité de la fourniture d’eau potable dans la commune de Sikasso ; ici, en ma qualité de Président de l’Association d’amitié Mali-Danemark (AMADA) depuis 1997, il convient de magnifier la coopération danoise grâce à laquelle la grave pénurie d’eau qu’a vécue Sikasso depuis des décennies n’est plus qu’un lointain cauchemar. Enfin, de l’inauguration du pont charnière entre les cercles de Koutiala et de Sikasso, élément stratégique du désenclavement et de la région et du pays.

Je voudrais terminer en remerciant tous ceux qui sont sortis massivement ou qui ont fait le déplacement, parfois sur des longues distances pour accueillir notre illustre hôte.

IBK A KALFA SANOGO : « Kalfa, tu es mon frère. Je ne suis pas un ingrat… »

Le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita a profité de la conférence avec les forces vives de Sikasso pour répondre à l’édile de Sikasso, Kalfa Sanogo et non moins ancien PDG de la CMDT en guise de rappel à l’occasion de l’arrivée d’IBK à Sikasso. Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’Etat de recenser les doléances des populations de la capitale du Kénédougou et de les remercier de vive voix pour leur mobilisation historique lors de sa tournée en 3ème région. C’était, le jeudi, 23 novembre 2017 dans la salle Lamissa Bengaly. Nous vous proposons le temps fort de l’intervention du Président IBK lors de cette cérémonie. C’était en présence du Président HCCT Mamadou Satigui Diakité, du Président du CESC Boulkassoum Haidara, du Ministre de l’Administration Territoriale Thiéma Hubert Coulibaly, du Gouverneur de Sikasso et de plusieurs hautes personnalités. Morceaux choisis…

« Si je pouvais aujourd’hui, j’allais transférer le palais de Koulouba de Bamako à Sikasso … Sur le long du chemin, de Bamako à Sikasso, je suis resté débout dans le véhicule pour saluer les populations qui sont sorties massivement pour m’accueillir chez moi. Que le bon Dieu me donne la force et la chance de construire Sikasso. Priez pour moi durant le petit temps que ferai à la tête de mon pays pour faire le maximum pour Sikasso. Je suis très satisfait. J’ai recensé vos doléances. Pourquoi pas un échangeur à Sikasso après le lancement des travaux des quatre voies ? Inch’Allah Sikasso aura son échangeur. Pour l’université des sciences et technique, la faculté des sciences agronomiques pour le développement de la région de Sikaso ? La demande est légitime. Sikasso mérite un grand musée. Pour l’usine de Farako, je ne ferai pas de promesse, je vais l’étudier. Farako est une ferme très importante, c’était une très bonne initiative du premier régime du Mali. Qui a vu ses heures de gloire. La coopération sino-malienne sera mise à contribution. Parce qu’au plan de l’emploi, ça peut aider ; au plan de l’économie ça peut aider. Nous verrons comment lui donner corps, inch’Allah. J’ai beaucoup d’intention pour Sikasso. Mais avec les défis sécuritaires au nord et au centre du pays, souvent, les problèmes de moyens financiers nous handicapent pour la concrétisation de certaines de nos promesses. Mais, cela ne veut pas dire qu’on a oublié. La priorité pour moi, c’est la sécurité et la protection de nos vaillants militaires engagés au front en les dotant des moyens adéquats. C’est pourquoi, on a payé sur fond propre six hélicoptères de combat et de transport des troupes, tous pilotés par des pilotes maliens. Donc, implorons Dieu pour la paix et la stabilité au Mali. Je ne trahirai jamais la confiance placée en moi. ». En poursuivant, il fera savoir que :« la santé est importante à mes yeux. Il faut un plateau technique à Sikasso pour assurer la santé des populations et diminuer les évacuations des malades sur Bamako. Je tiens beaucoup à l’éducation. … Mes détracteurs se sont demandé si moi-même je suis instruit et si j’ai fait la Sorbonne. Et cette information est parvenue jusqu’à mon ami, l’ex président français, François Hollande. Qui a profité de ma visite d’Etat à Paris, pour mettre dans le programme officiel une ‘’Conférence à la Sorbonne’’. Cette conférence avait un sens. Ce jour-là, le premier responsable de la Sorbonne, qui est une chancelière, a révélé devant tout le monde que j’ai étudié et travaillé là, à la Sorbonne. Tu as été étudiant et professeur dans cette université. Tu n’as jamais trahi notre confiance. Ce jour là, mon jeune frère, Saouti Haidara du journal l’Indépendant a été honnête avec moi, il est venu s’excuser auprès de moi. Car, il avait écrit qu’IBK a passé tout son temps en France entre l’alcool et les boites de nuit. Moi, IBK, Dieu me suffit ! Seul Dieu est vérité et je m’en remets à lui pour faire éclater la vérité au grand jour. On rencontre beaucoup de niaiseries sur moi, mais Dieu voit tout. Vous m’avez honoré, Sikasso. Que le bon Dieu vous élève et qu’il fasse que je ne sois pas ingrat envers vous ! Consciencieusement, je suis tranquille et je porte mon pays, le Mali dans mon cœur. Donc, je suis de la région de Sikasso. Mon cordon ombilical se trouve à Koutiala. Je suis le fils de Tiémoko Keita de la poste dit Tiémoko Bélébélé, un compagnon du Jaamanatigui Sidiki Ouattara. Donc, je sais d’où je viens et je me respecte. Je suis chez moi à Sikasso. Je ferai tout mon possible pour cette région. Inch’Allah ! Surtout dans le domaine de l’agriculture car Sikasso a une énorme potentialité dans le domaine agricole et minier. Nous sommes les descendants de grands érudits, de grands croyants et de grands guerriers comme Kankou Moussa, Ahmed Baba, Tièba, Babemba, etc. Nous avons notre culture et notre civilisation. Certains comportements et pratiques que nous voyons aujourd’hui entre les Maliens ne nous honorent pas. Soyons tolérants et aimons-nous pour bâtir notre chère patrie. Le pouvoir est éphémère, moi, je suis de passage. Je prie Allah Soubhanna wat’Allah de veiller sur le Mali et de le confier toujours à quelqu’un qui pourra faire mieux que moi. Inch’Allah ! IBK n’est pas affolé par le pouvoir. Mais, je suis fou du Mali.

Vos doléances seront prises en compte, les statuts de Tiéba et Babemba, je dis de vrais statuts seront érigés à leur honneur. Ils le méritent. Je veillerai sur le respect des autorités locales et régionales. Notamment, les conditions d’hébergement et de vie des préfets, sous préfets et gouverneurs. Je profite de cette conférence avec les forces vives de Sikasso pour offrir un véhicule V8 blindé au Gouverneur de Sikasso comme cela fut le cas les autres régions de Mopti, Ménaka, Kayes, Kidal.

Sikasso est une ville qui regorge d’hommes de culture. Je profite de l’occasion pour saluer mon frère, le maire de la ville de Sikasso, Kalfa Sanogo. J’ai attendu et compris ton message d’hier. De ma naissance à nos jours, je n’ai jamais été ingrat envers quelqu’un.” Kalfa, tu es mon frère, cela a été dit depuis mon arrivée. Mais tu sais que je ne suis pas un ingrat. Je ne suis pas un ingrat. J’ai rendu le bien à tous ceux qui m’ont fait du bien. Je ne nourris de haine contre personne. IBK ne nourrit aucune haine contre personne. Priez pour que cela soit ainsi jusqu’à la fin de ma vie. Car vous ne m’avez pas élu pour me venger de quelqu’un et je ne le ferai jamais.”

Ben Abdoulaye

