La battante mairesse de Goundam, Mme Seck Oumou Sall, est une patriote exemplaire de la région de Tombouctou qui ne cesse d’émerveiller et surprendre ses concitoyens et les Maliens par son bon sens de poser des actes. Présidente de l’Association Trait d’Union et consciente que de la contradiction jaillit la lumière, elle a initié une émission contradictoire sur la révision constitutionnelle qui fait couler des encres et salives. Transmise en direct à la télévision Africable, l’émission portait sur le thème ”contribution à la compréhension de la loi portant révision de la constitution de 1992″. Quatre conférenciers ont défendu leurs points de vue sur le sujet : Me Kassoum TAPO, ministre des Droit de l’Homme et de la Réforme de l’Etat, représentant le gouvernement ; Pr Abdoulaye NIANG, chercheur, Président de l’association DIOGO NI MAYA représentant de la société civile ; M. Sidi Ould BAGNA, chef de canton, président de la jeunesse G5 sahel du Mali et représentant aussi la société civile et enfin M. Ben Cherif DIABATE, Président de la RECOTRADE et consultant. En initiant ce débat, ô combien importante, critique entre les différents camps sur le projet de la révision de la constitution, Oumou Sall espère éclairer l’ensemble de la population malienne sur le sujet brûlant de l’actualité. Cette initiative hautement patriotique de la mairesse Seck Oumou Sall et de son mouvement a été appréciée et saluée unanimement par beaucoup de démocrates maliens ; puisque le projet de loi portant révision de la constitution de février 1992 continue à susciter un intérêt profond au sein de la société malienne dans toutes ses composantes. Les divergences et les contradictions sont inhérentes à la vie en société et participent souvent à la consolidation de la gouvernance et au renforcement de notre projet éloquent, car dit-on de la contradiction jaillit de la lumière. « Une lumière qui illuminera notre marche commune », indique Seck Oumou Sall qui, après Bamako, s’est rendue à Goundam pour expliquer les points concernés par le projet de révision, sans pourtant orienter pour un Oui ou pour un Non. La population est sortie en grand nombre pour écouter la digne femme engagée pour la seule cause de sauver l’essentiel, c’est à dire notre unité.

Aliou Touré