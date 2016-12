Le vendredi, 23 décembre 2016, a eu lieu, la cérémonie de passation de service entre le maire sortant de la Commune urbaine de Ségou, Oussoumane Karamogo Simaga (PDES) et le nouveau maire, Nouhoum Diarra alias Banouhoum (RPM). C’était dans la salle des délibérations de ladite mairie, sous la supervision du préfet de Ségou, Malick Maïga, en présence de ses adjoints, du représentant de la CENI, de la Minusmaet de plusieurs hautes personnalités dont l’honorable Abdoul Jalil Haidara. C’est le doyen d’âge du conseil communal, M. Tangara, qui a présidé les travaux de cette cérémonie d’investiture.

« Je voudrais, à l’entame de mes propos, rendre grâce à Dieu, en même temps remercier le Tout-Puissant, pour nous avoir permis de voir ce jour, qui consacre officiellement mon accession à la Présidence du Conseil Communal de Ségou.

Plaise à l’Eternel me diriger vers le droit chemin, m’éclairer et m’assister, de même que le Conseil Communal, tout au long de cette mission au service exclusif des Ségoviennes et des Ségoviens. », C’est avec ces mots de remerciement et de prières que l’édile de la cité des Balazan, Nouhoum Diarra, s’est adressé aux populations, avant d’ajouter : « en tant que Maire nouvellement élu de la ville de Ségou, mes pensées vont vers toutes les électrices et tous les électeurs qui ont porté leur choix sur l’ensemble des Conseillers ici présents. Je leur adresse mes plus vifs remerciements pour leur marque de confiance à un moment où nombre de sceptiques pensaient intenables ces élections à l’échéance du 20 novembre 2016. ».Le nouveau locataire de l’Hôtel de ville de Ségou a remercié et félicité le président de la République IBK et l’ensemble des membres du gouvernement pour avoir réussi l’organisation deces élections malgré l’insécurité qui prévaut dans notre pays et qui constitue aujourd’hui un défi planétaire.

Pour la réussite de son mandat, Banouhoum se veut rassembleur. Il entend tirer vers le haut l’image de sa commune. Un énorme défi certes mais qu’il est convaincu de réussir.« Je viens aux commandes au moment où la Commune de Ségou bénéficie de gros investissements offerts par le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA qui, depuis maintenant 3 ans, fait la fierté et l’espoir retrouvé de tout un peuple. Qu’il en soit sincèrement remercié et qu’il reçoive, par ma voix, la reconnaissance, l’encouragement de toute la population ségovienne. La nouvelle équipe que j’ai l’honneur de conduire prend ici l’engagement solennel de poursuivre et de parfaire les nombreux chantiers en cours et de relever les défis majeurs pour la modernité de notre commune. » a-t-il ajouté.

La dynamique d’urbanisation de la ville de Ségou enclenchée par le président de la République constitue un atout majeur pour le nouvel édile de la Cité des Balazans, pour qui l’ambition sera de faire concurrence à Bamako à défaut de devenir la vitrine du Mali.

En plus de ces gigantesques chantiers initiés par l’Etat,le nouveau maire de Ségou nourrit de grandes ambitions pour le développement économique, social et culturel de sa commune.

Tout est prioritaire pour la nouvelle équipe communale que dirige Nouhoum Diarra. Les actions seront en priorité orientées vers la réalisation de routes, de caniveaux et autres ouvrages d’assainissement, la construction de nouveaux centres de Santé communaux, de centres secondaires d’Etat Civil, d’écoles et de salles de classes.

Il s’agira aussi de travailler à la densification du réseau électrique et de l’adduction d’eau, la création d’emplois pour les jeunes, de l’épanouissement et de la promotion des femmes, la promotion du tourisme, de l’artisanat et du sport ; des vecteurs attrayants et sources de revenus pour les habitants. L’assainissement du cadre de vie passera par l’assainissement des marchés et les gares, la valorisation du patrimoine mobilier et immobilier local.

Pour la concrétisation de ces objectifs le nouveau maire de Ségou souhaite l’accompagnement plus accru de l’Etat, et surtout le développement de la coopération et le jumelage avec les villes sœurs telles qu’Angoulême en France et de Richmond aux Etats-Unis. Le maire compte aussi sur l’instauration et le renforcement du partenariat public-privé et surtout l’engagement citoyen des ségoviens pour l’atteinte des objectifs.

Le rentrant a rendu un hommage mérité à tous ses prédécesseurs, de Dramane Coulibaly à Ousmane Karamoko Simaga, pour les bons et loyaux services rendus à leur Commune. Il a par ailleurs remercié les populations de Ségou et a demandé l’union sacrée pour la réussite de cette mandature pour que vive et rayonne Ségou, dans un Mali apaisé et prospère.

Rappelons qu’à l’issue du renouvellement du bureau communal, c’est Aboubacar Sow du RPM qui a été désigné 1er adjoint, le poste du 2è adjoint est revenu à Mme Doucouré Mariam Diallo du RPM, Nafiégué Goita de l’URD occupe le poste de 3è adjoint. Bamoussa Touré de l’Adema a été élu au poste de 4è adjoint et Mme Sacko Djélika Haidara de l’UDD est élue 5è adjointe.

Aliou Badara Diarra