L’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) continue sa série de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique. Après Kayes et Koulikoro et le district de Bamako, les acteurs de la commande publique de la région de Sikasso viennent de bénéficier de la même formation.

Du 2 au 12 mai 2017, avec l’appui financier du Projet d’appui à la gouvernance économique (Page), l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS) tient quatre sessions de formation de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique de la région de Sikasso. Tout comme à Kayes et à Koulikoro, les présentes sessions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Page et du Programme de formation 2017 de l’ARMDS.

Le Page s’engage à accompagner l’ARMDS pour la formation d’environ 700 acteurs de la commande publique au niveau régional. Ce programme prévoit dans la région de Sikasso, le renforcement des capacités de 160 acteurs de la commande publique sur deux semaines. Ce quota est reparti à part égale, soit 40 par composante, entre les acteurs de la commande publique de l’administration, des collectivités territoriales, des opérateurs économiques et des membres de la société civile. Ces formations seront animées par des formateurs du cabinet SEC-Diarra.

Ces formations viennent renforcer celles déjà acquises entre 2011 et 2016. Durant cette période, l’ARMDS a organisé dans la région de Sikasso 14 sessions de formation pour un effectif total de 505 acteurs dont 41 femmes provenant de  l’administration publique, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile.

A travers ces formations, en plus du cahier du participant, plusieurs documents relatifs aux marchés publics seront remis pour diffusion dans le seul but d’atteindre l’objectif final recherché ; à savoir : une compréhension commune des textes et une application stricte de la règlementation pour une bonne gestion des ressources publiques.

La cérémonie d’ouverture des travaux de ces sessions de formation, qui a eu lieu à l’hôtel du Cinquantenaire le 2 mai dernier, était présidée par le gouverneur de la région de Sikasso, Bougouzanga Coulibaly. Il a exhorté les participants à plus d’assiduité et invité les formateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pour satisfaire les besoins des auditeurs.

Youssouf Coulibaly