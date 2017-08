La mise en œuvre effective de la décentralisation pour le développement local se décline comme l’une des principales motivations du ministre de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, Alhassane Ag Hamed Moussa. C’est dans ce cadre que s’est tenue, le lundi 14 août 2017 à Ségou, une rencontre d’échange avec les acteurs de la décentralisation de la région.

Accompagné des membres de son cabinet et des directeurs des services rattachés à son département, le ministre de la Décentralisation et la Fiscalité locale a rencontré hier les acteurs de la décentralisation dans la région de Ségou pour faire le point sur l’état de la décentralisation depuis l’organisation des Etats généraux sur la question. Cette rencontre d’échanges a été mise à profit par le département pour lancer des sessions d’appui à la formation des élus et des agents communaux en gestion financière et à l’élaboration des plans de passation des marchés publics.

L’objectif principal de cette rencontre d’échange est de contribuer à l’approfondissement de la décentralisation à travers la régionalisation. Aussi elle doit permettre d’instaurer un cadre d’échanges avec les acteurs régionaux et locaux ; faire l’état des lieux de la décentralisation dans la région (acquis, difficultés et contraintes) ; partager les orientations d’approfondissement de la décentralisation dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation et la mise à niveau des élus locaux et leurs agents en matière de maîtrise de gestion des finances publique locale et de plans de passation des marchés publics.

La rencontre de Ségou, intervenue après celle de Bamako et de Koulikoro, a été saluée par les autorités communales. Il permettra, selon Nouhoum Diarra, maire de la Commune urbaine, de renforcer la capacité de gestion des collectivités et dynamiser leur développement. Il a loué l’engagement du département à prendre en charge le salaire des fonctionnaires des collectivités pour la période 2017-2018.

Saluant le déplacement massif des acteurs concernés, le ministre Alhassane Ag Hamed Moussa a rappelé aux participants les efforts déployés par les autorités pour la bonne marche de la décentralisation comme la tenue des Etat généraux de la décentralisation et leur traduction dans le document-cadre de politique nationale de décentralisation.

L’atteinte des objectifs de cette politique nécessite, a précisé le ministre, d’accorder à la région un rôle plus important dans le développement territorial, de restaurer la confiance de la population aux collectivités à travers une bonne gouvernance et de renforcer le partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Il a rappelé aux acteurs de la décentralisation, que cette dernière traverse une crise de croissance, mais d’assurer que des dispositions sont en train d’être mise en œuvre pour surmonter les difficultés.

“L’amélioration du fonctionnement des autorités intérimaires des régions de Tombouctou, Gao et Kidal ainsi que les collèges transitoires des régions de Taoudéni et Ménaka et le soutien à la stratégie de transfert de ressources pour l’atteinte de 30 % des ressources transférées aux collectivités territoriales à l’horizon 2018, constituent des axes forts de la politique du gouvernement”, a-t-il insisté.

Malgré les acquis de la politique de décentralisation, celle-ci reste confrontée aux défis du financement soutenable de la décentralisation à partir des ressources internes, de la stabilité, de la sécurité et la paix.

A cette rencontre, les échanges ont porté sur l’état des lieux et les perspectives de l’exercice de la tutelle sur les collectivités territoriale ; l’état des lieux de la décentralisation en faisant ressortir les spécificités et les perspectives régionales ; les chantiers de la décentralisation ; l’état de la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales ; la mobilisation des ressources affectées au Fonds national d’appui aux collectivités territoriales, etc.

Youssouf Coulibaly, envoyé spécial