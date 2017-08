De Djenné à Koro en passant par les localités de Sofara, Mopti, Bandiagara, Bankass et Koro, le Chef du Département de l’Eau et de l’Energie a touché du doigt la réalité de l’état de la desserte en eau et électricité des populations tout en apportant les solutions immédiates

Dans le cadre de ses missions d’inspection et de supervision des installations d’eau potable et d’électricité pour l’accès équitable des Maliens aux services de l’eau et l’électricité conformément aux orientations du Programme d’Urgences Sociales du président de la République SE Ibrahim Boubacar Keita, le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini était le vendredi 11 août 2017 à Djenné et Sofara où il a visité les installations d’eau et d’électricité de ces deux localités.

A Djenné les sociétés d’État Somapep et Somagep vont prendre en charge les besoins d’extension des branchements aux nouveaux quartiers, entre autres. Quant à l’électricité, elle est déjà gérée par EDM SA qui va aussi procéder à l’extension et au renforcement de son réseau.

A Sofara, les habitants vont dans quelques jours bénéficier des services de leur nouvelle adduction d’eau dont la gestion va être faite par les Somapep et la Somagep au regard de l’importance de son investissement (plus de 600 millions de F CFA). La Somapep et la Somagep vont faire des branchements notamment pour les familles démunies.

Aussi la localité va bénéficier d’une hybridation de son système d’approvisionnement en électricité avec la construction très prochaine d’une centrale solaire afin de réduire le coût de production et permettre de faire bénéficier aux habitants l’électricité à moindre coût.

Après Djenné et Sofara, le ministre de l’Energie et de l’Eau., Malick Alhousseini, était le samedi 12 août 2017 à Bandiagara, Bankass et Koro où il a constaté sur place la desserte en eau et électricité des habitants. A Bankass pas de grand problème en matière de l’approvisionnement en eau et électricité des habitants, mais la ville a besoin de l’extension de son réseau électrique et d’eau potable. EDM SA, la Somapep et Somagep, chacune, en ce qui le concerne prendra des dispositions en la matière. Idem Bankass. Là aussi les besoins d’extension des services publics de l’eau et de l’électricité aux nouveaux quartiers a été exprimé par les habitants.

C’est à Koro qu’il y a véritablement de difficulté en matière d’approvisionnement en eau et électricité des habitants.

Concernant l’eau, les travaux de la nouvelle adduction d’eau de la ville seront achevés dans, au plus, quinze jours.

Rappelons que les travaux de cet ouvrage ont commencé depuis 2008 et accusent un retard dommageable aux habitants. Le ministre a donné un délai de 15 jours à l’entreprise, au bureau de contrôle, et aux agents de la direction nationale de l’hydraulique pour achever les travaux de l’adduction et le rendre opérationnelle. La nouvelle infrastructure sera gérée par les sociétés d’Etat Somapep-sa et Somagep-sa qui vont désormais fournir l’eau aux habitants de Koro dès le mois de septembre 2017.

Quant à l’électricité, la mise en fonction de centrale hybride de Koro sera pour bientôt. Aussi bien pour eau que pour l’électricité il sera procédé à l’extension des services.

Toutes ses actions s’inscrivent dans la mise en œuvre du Programme d’Urgences Sociale du président de la République SE Ibrahim Boubacar Keita. Il s’agit de donner l’eau et l’électricité à tous les Maliens à un prix au même que les habitants de capitale.

Après Bandiagara, Bankass et Koro, le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini a visité, le dimanche 13 août 2017, les installations d’eau et d’électricité de la ville de Mopti. En matière d’électricité, la ville a une grande production qui a permis aux habitants de passer la forte chaleur sans délestage. Le président de la République SE Ibrahim Boubacar Kéïta a récemment offert deux groupes électrogènes de grande capacité aux habitants de la ville.

S’agissant de l’eau, les besoins de la ville sont largement couverts et la Somapep et Somagep travaillent à renforcer la production d’eau.

A Soufouroulaye, le village a été entièrement électrifié par le système solaire photovoltaïque dans le cadre du Projet Promotion des Energies Renouvelables pour l’Avancement des Femmes (PENRAF) financé conjointement par l’Etat du Mali, le PNUD et les communes bénéficiaires.

Le ministre Malick Alhousseini a procédé à l’inauguration de la centrale solaire de la ville qui fait de Soufouroulaye un village solaire. Les habitants ont réservé un accueil mémorable au ministre et ont remercié le président de la République SE Ibrahim Boubacar Keita pour cette réalisation qui participe de l’amélioration des conditions de vie des populations notamment les femmes et les jeunes.

Partout le ministre a exprimé aux populations la volonté du gouvernement de répondre à leur besoin en eau et électricité tout en rappelant que l’électricité n’est pas un luxe.

CC/MEE