L’électrification et l’approvisionnement en eau dans les villes de Gossi et Ansongo seront repris par les sociétés d’Etat

Rallier Gao à Gossi par la route en ces temps de grande insécurité persistant dans cette partie septentrion de notre pays relève du courage et d’un esprit patriotique. Sur ce tronçon long de 170 km, les ferrailles de véhicules jonchant la route sur quasiment tous les 5 ou 10 km témoignent de l’ampleur du fléau par la pose de mines et autres attaques lâches des bandits armées. Ici le banditisme résiduel est quasi quotidien et les récits relatant de cas de vies arrachées à l’affection des siens n’encouragent nullement le voyageur.

C’est en bravant cette menace que le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, accompagné d’une forte délégation composée de membres de son cabinet et de certains directeurs des services centraux de son département, est arrivé le vendredi 7 juillet dans la ville de Gossi, sous bonne escorte des forces armées maliennes.

Rappelons au passage que cette activité du ministre de l’Energie et de l’Eau s’inscrit dans le cadre des missions d’inspection des installations d’eau et d’électricité initiées en vue de prendre des mesures immédiatement pour l’approvisionnement correcte des populations en eau, mais surtout leur accès à l’électricité devenue un facteur incontournable pour le développement.

A Gossi, Malick Alhousseini a été accueilli dans une ambiance de grande fête par les populations toutes communautés confondues, avec à leur tête les autorités communales et administratives, venues remercier le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, le Premier ministre et le ministre de l’Energie et l’Eau pour son courage et son engagement constant à concrétiser les engagements du président de la République en matière d’accès à l’eau et a l’électricité des populations.

En effet, le 17 juin dernier, une pluie diluvienne tombée dans le Gourma a provoqué la mort massive du cheptel éprouvé par une longue et rude sècheresse. De même l’utilisation des eaux de surface notamment celle de la mythique et historique mare de Gossi est devenue une menace pour la santé des populations à cause des carcasses d’animaux qui y ont drainé par les courants d’eau.

Au delà de la mare, les forages et autres puits courraient le risque d’être infestés.

Heureusement, cela n’a pas été le cas. L’eau des forages n’a pas été affectée, cependant pour tout usage l’eau de mare doit, auparavant, être désinfectée de ses bactéries.

Le ministre s’est rendu au niveau de tous les points d’eau de la ville composés de 3 forages de pompes à motricité humaine fonctionnelle, 4 puits modernes et deux systèmes d’adduction d’eau sommaire. Le débit cumulé journalier des forages d’exploitation est de l’ordre de 150 m3 contre une demande estimée à 335 m3 par jours.

Actuellement une adduction d’eau est en cour de réalisation dans la cadre du programme d’appui aux collectivités territoriales pour l’eau potable et l’assainissement (PACTEA 2) pour un montant de près de 249 millions de F cfa. Avec 18 bornes fontaines et son château d’une capacité de 80 m3, cette infrastructure permettra de résorber le déficit d’eau dans la ville.

Lors de sa rencontre avec les populations le ministre a annoncé le reprise de la gestion de l’adduction, qui était jusque là aux mains d’une association d’usagers, par les sociétés d’Etat Somapep et Somagep s.a. De même l’électricité dans la ville sera fournie désormais par EDM –SA. Cette mesure s’inscrit dans la mise en œuvre des orientations du Programme d’Urgences Sociales et vise à conforter la position de carrefour et ville frontière de Gossi, a expliqué le ministre Malick Alhousseini qui a apprécié et salué le dévouement des populations à faire revenir la paix au sein de leurs communautés.

Les Sociétés d’État Somapep et Somagep s.a vont doter la ville d’une adduction d’eau complète. Idem pour l’électrification qui sera reprise par EDM SA qui va remplacer l’Amader conformément aux orientations du Programme d’Urgences Sociales du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita. Une vingtaine de forages vont également être réalisés dans plusieurs endroits dans le Gourma, un zone géographique caractérisée par son aridité.

De mémoire des populations, c’est la première fois qu’un ministre de l’Energie et l’Eau, vienne discuter directement avec elles sur les questions d’eau et d’électricité.

Située dans la région de Tombouctou dans la zone du Gourma, la commune de Gossi s’étend sur 15 000 km2 et compte 44 730 habitants. Elle est frontalière du Burkina Faso et constitue une porte d’entrée de notre pays vers le Nord-Est.

Après Gossi, le ministère de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini était le samedi 8 juillet à Ansongo où il a procédé à l’installation officielle de la société d’État EDM- SA qui désormais va fournir de l’électricité 24 h sur 24 à la ville dans le cadre général du transfert à la société Energie du Mali de tous les chefs-lieux de cercle et localités frontières du Mali, pour la gestion du courant. La nouvelle centrale hybride a une capacité exploitable 200 KW et comprend deux groupes électrogènes et un champ solaire d’une puissance crête de 660 KW.

« Le cas particulier d’Ansongo procède d’un élan de justice sociale du Président de la République en l’endroit d’un chef-lieu de cercle presque septuagénaire d’existence, principal axe des relations commerciales avec la République sœur du Niger, centre agro-sylvo-pastorale actif, aux potentialités minières immenses », a expliqué le ministre de l’Energie et de l’Eau

Ici également lors de sa rencontre avec les populations, le ministre a annoncé la reprise de la gestion de l’eau dans la ville par la Somagep-sa et la Somapep-sa. C’est avec satisfaction et une grande joie que les habitants ont accueilli cette mesure. Il salué les efforts du président de la République dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des concitoyens et pour le retour de la paix dans notre pays.

CC/MEE