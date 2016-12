Améliorer les conditions de travail, autonomiser et renforcer les capacités opérationnelles des neuf radios communautaires et associatives bénéficiaires, tels étaient les objectifs d’un projet à impact rapide dont la cérémonie de remise des équipements et de lancement des travaux a eu lieu ce 23 Décembre dans les locaux de la radio KAOURAL de Mopti.

Placée sous la présidence de M. Papa Oumar Bathily, Maire (sortant) de la Commune urbaine de Mopti, cette cérémonie s’est tenue en présence de Papy Christian Tshienda, représentant le Chef de bureau de la MINUSMA, ainsi que de Mamadou Bocoum, Coordinateur régional de l’URTEL (Union des Radios et Télévisions Libre du Mali). L’ensemble des responsables des neuf radios bénéficiaires ainsi que de nombreux représentants des medias y ont également répondu présents.

Financé par la MINUSMA à travers le Bureau de l’Information Publique et de la Communication (PIO), les travaux du projet “Appui en matériels techniques des neuf radios communautaires et associatives de la commune urbaine de Mopti” vont s’étaler sur environ un mois, pour un coût total de près de 28 millions de Francs CFA issus des fonds du programme des projets à impact rapide. Les phases de la mise en œuvre du projet vont essentiellement concerner la fourniture et l’installation des équipements.

Parmi ceux-ci, on dénombre des pylônes de 40 mètres, des systèmes d’antennes directives large bande en aluminium, des consoles 12 pièces, des microphones avec pieds et casques d’écoutes, des coupleurs, des ordinateurs portables et enfin, des dictaphones numériques.

Pour le représentant du Chef du Bureau de la MINUSMA à Mopti, « ce projet est une illustration de la collaboration dynamique et franche qui existe entre le bureau régionale de la MINUSMA et les radios locales de Mopti »; et M. Papy Christian Tshienda d’ajouter que « l’importance de la radio comme outil de communication et de sensibilisation auprès des communautés n’étant plus à démontrer, nous avons décidé d’investir dans ce projet et d’apporter cette modeste contribution pour renforcer la liberté d’expression et le droit à l’information des populations. » M. Tshienda finira ses propos en appelant les radios bénéficiaires à jouer leur rôle en ce qui concerne la paix et la réconciliation, ainsi que dans la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation des jeunes.

Du côté des radios bénéficiaires, c’est la satisfaction. Selon Mamadou Bocoum, Coordinateur régional de l’URTEL / Mopti, « C’est une 1ère dans l’histoire radiophonique de la Commune Urbaine de Mopti. Par ce geste, la MINUSMA vient de redonner vie à nos radios membres qui étaient dans un besoin pressant en termes de matériel. Ces équipements nous permettent donc de travailler de façon professionnelle et, par conséquent, de faire de nous de véritables entreprises de presse ». Avant de conclure, M. Bocoum à réitéré l’engagement des radios de Mopti à accompagner la MINUSMA dans son combat de tous les jours : celui de stabiliser le Mali.

Pour montrer leur gratitude, une attestation de reconnaissance a été délivrée au Bureau régionale de la Mission pour tous ses efforts au profit de la presse locale. Une attestation spéciale a été également remise à M. Mohamed Ag Assory, fonctionnaire du Bureau de l’Information Public et de la Communication de la MINUSMA à Mopti, pour services rendus aux medias de la région.

La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des équipements au Maire de la Commune urbaine de Mopti.

Par minusma.unmissions.org