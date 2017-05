Le collectif des populations des nouvelles régions administratives créées depuis le 02 mars 2012 réclament une opérationnalisation immédiate de ces régions. Ils ont ténu samedi leur assemblée générale à Nioro du Sahel. Durant cette session, les participants ont interpellé le gouvernement sur la situation et demandent une nomination des gouverneurs dans les régions en question avant la tenue des élections.

KAYES : l’Association des Femmes de Troun reçoit un don d’équipement

L’Association des Femmes de Troun dans la commune de Séro Diamanou a réceptionné dimanche matin un don d’équipement d’une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. L’aide faite par les ressortissants de la localité, est composée de panneaux solaires, de bassins de stockage d’eau et de canaux d’écoulement.

YOROSSO : fin de la campagne de vaccination contre la poliomyélite

La campagne de vaccination contre la poliomyélite a pris fin hier sur toute l’étendue du territoire national. Des équipes de supervision ont été mises en place dans différentes localités pour s’assurer que tous les enfants concernés ont pu être vaccinés. C’est le cas à Yorosso dans la région de Sikasso et à Bourem au nord du pays.

YOROSSO : 4ème édition de la journée artistique et culturelle

La quatrième édition de la journée artistique et culturelle de l’association des élèves et étudiants de Yorosso a pris fin hier. Les échanges ont porté sur la problématique d’abandon de l’école et la violence en milieu scolaire. Des danses traditionnelles, des matchs de football et des imitations d’artistes ont marqué les festivités.

SAN : séance de formation sur la prière

Les femmes catholiques de San ont été mieux informées sur la prière en milieu chrétien. Plus de deux cents femmes venues de San et de Tominian viennent de participer à deux jours de formation sur la prière. L’objectif est de permettre aux participantes de se familiariser avec les différentes prières religieuses, particulièrement celles adressées à la Vierge Marie. Au cours de la rencontre, des invocations ont été formulées pour le retour de la paix au Mali ainsi que pour la libération de la sœur Gloria Cécilia.

TOMBOUCTOU : les femmes de la région Taoudéni veulent apporter leur contribution à la consolidation de la paix

Les femmes de la région Taoudéni veulent apporter leur contribution à la consolidation de la paix. L’association féminine de la localité en partenariat avec le centre pour le dialogue humanitaire ont organisé hier à Tombouctou une rencontre d’échange sur la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Une soixantaine de femmes leaders de la CMA, de la Plateforme, des associations et partis politiques de la région ont participé à la réunion.

GAO : fin de la semaine culturelle des jeunes de la commune de Gounzoureye

Les activités de la semaine culturelle des jeunes de la commune de Gounzoureye dans la région de Gao ont pris fin dimanche. Les festivités ont été marquées par une compétition en chant, théâtre et chorégraphie entre différentes troupes locales. Ces journées culturelles ont pu être organisées grâce à l’appui financier de l’ONG Gardel à hauteur de 5 millions de F CFA.