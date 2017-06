Lutter contre l’insalubrité pour assurer la salubrité de la ville de Ségou telle semble être l’une des premières priorités des nouvelles autorités municipales sous la direction de l’élu de l’hôtel de ville : monsieur Nouhoum Diarra. C’est donc dans ce cadre que s’est tenue une concertation dans la salle de délibération de la mairie le 27 avril 2017. Y étaient présents aussi les maires des communes de Pélengana, Sébougou, Sakoiba car concernés eux aussi par l’assainissement de leurs communes respectives. Au cours de cette concertation le maire de Ségou a informé les participants que la mairie va procéder à l’enlèvement des ordures de dépôt de transit et des dépôts anarchiques dans les différents quartiers de la commune. Pour l’atteinte totale de cet objectif précis, il sera mis en place des dispositifs de surveillance, des panneaux d’interdiction de dépôt au niveau de chaque quartier. Il reste entendu que l’entreprise EGK est le partenaire qui accompagne la mairie.

Le 29 avril 2017soit à neuf heures précises, les travaux d’enlèvement ont débuté par le ramassage des ordures du dépôt de transit d’Hamdallaye avec dix camions ben de 18m3 et deux chargeurs. Du 29 avril 2017 au 10 mai 2017, le volume d’ordures enlevé est de 10764 m3 et le travail continu jusqu’à évacuation de tous les tas d’ordures. Ont été concernés le grand dépôt d’ordures de Hamdallaye sur l’espace appelé Babla Kenè, le dépôt situé derrière le 2ème arrondissement, le dépôt tant décrié du centre commercial derrière l’école et celui de la rue du cimetière. D’autres immondices cauchemardes ont été aussi enlevés dans les lieux suivants : Marché de Ségou-coura, jardin d’enfants de Ségou-coura, Sapeur pompier, rue de Saran darsalam, gare.

Les populations sont unanimes que ces travaux d’enlèvement des ordures sont d’importance capitale et d’utilité publique. Surtout en cette période où c’est bientôt la saison des pluies. Que finissent les odeurs nauséabondes, que disparaissent ces nids de moustiques, que les carrés ne soient plus obstrués. Que tout cela concourt à garantir la santé de la population vivant désormais dans un environnement sain.

Sur le plan de la fluidité de la circonstance sur les principales artères de la ville, le nouveau maire de Ségou a donné des instructions aux commissariats afin que dans un mois des passages soient définis pour les charretiers. Geste courageux et à saluer de la part du maire car parler de la circulation des charrettes dans la commune urbaine de Ségou relève d’une grande sensibilité. Et pourtant, il faut donner raison au maire parce que les temps ont changé. Il n’est vraiment pas normal que pour une ville aussi importante que Ségou que les charretiers rivalisent sur les voies urbaines avec les automobilistes. Si Ségou se veut être la 2ème ville du Mali , il faut rompre avec certaines pratiques qui un certain temps faisaient la fierté.

Abdoulaye Yérélé

Ségou : Conférence de Section de l’URD.

Le Samedi 27 mai 2017 s’est tenue dans la salle de conférence du conseil de cercle de Ségou, la conférence de section de l’Union pour la Démocratie et la République (URD). Toutes les 33 sous-sections ont été représentatives. Y étaient aussi présents les mouvements des jeunes et des femmes du parti. La dite conférence était présidée par l’honorable Mody N’Diaye, vice-président du bureau politique national. Au niveau du présidium, on notait les présences outre de l’honorable Mody N’Diaye, du député, l’intraitable Mamadou Hawa Gassama, président de la fédération de Kayes, de madame Djiré Pendaret Traoré, vice-présidente du bureau national des femmes, de Madani Traoré, secrétaire général du bureau politique national, de Séga Boiré, secrétaire général de la section de Ségou , de Bafing Diarra , secrétaire administratif de la section de Ségou.

A tout seigneur, tout honneur. Il est revenu au secrétaire général de la section Monsieur Séga Boiré de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à Ségou à l’endroit de tous les participants.

L’honorable Mody N’Diaye dans son intervention a félicité la section de Ségou pour sa grande mobilisation à travers ses 33 sous-sections. Motion à été faite aux jeunes représentés par Bengaly Guindo. Du discours de l’honorable, on retient que Ibrahim Boubacar Keita a trahi le peuple Malien parce que le problème du Nord n’est pas réglé, l’insécurité est partout, le chômage est criard et la famine rampe à l’horizon.

La représente des femmes Madame Djiré Pendaret Traoré remercie le parti URD pour la solidarité qu’elle manifeste à l’endroit de ses militants chaque fois que cela s’avèrent nécessaire. Par rapport au gouvernement qui vient d’être formé, elle trouve qu’IBK est revenu sur sa promesse : 30% pour les femmes. Elle déplore les nombreux morts tant militaires que civils qui obscurcissent ce mandat d’IBK. Elle fustige la gestion catastrophique du régime du chef de l’Etat en se référant aux grèves des magistrats, des enseignants et des syndicats de la santé.

L’un des temps forts de la conférence a été l’intervention tant attendue du député de Yélimané Mamadou Hawa Gassama. Selon ses dires, l’URD est le parti le plus solide on doit être fier. Il dénonce véhément le Président de la République qui n’a pu sauver le Mali. Que dire des hésitations du chef de l’Etat qui renvoie tantôt Soumeylou Boubeye Maiga et Tieman Hubert Coulibaly et qui après s’empresse de s’attacher de leurs services. Sans doute une faiblesse notoire. Que reproche encore le député Gassama : L’affaire des sans papiers, la responsabilité de Tieman Hubert Coulibaly dans l’affaire de Nampala. Aussi notre honorable demande à tous les militants de l’URD et à tous les Maliens épris de paix et de justice de faire bloc autour de Soumaila Cissé pour sauver le Mali.

L’honorable Mody N’Diaye revient à la charge en parlant de la responsabilité des premières autorités du pays par rapport aux événements survenus à Kidal avec mort d’hommes pendant la visite de l’ancien premier ministre Moussa Mara. Et pourtant, parmi ceux-là qui avaient déconseillé la dite visite, il y avait l’URD. Il ajoutera qu’IBK a atteint ses limites et qu’il n’a rien à prouver encore. Seule l’URD dira l’honorable pourra relever le défi en 2018.

Les interventions des différents participants dénotent qu’à l’URD, on est chauffé à bloc et la mobilisation est totale. Seulement beaucoup déplorent le manque de moyens tant matériels que financiers qui pourraient ralentir leur ardeur.

Boubacar Sanogo (Stagiaire)

Ségou : 13ème édition de la journée du paysan.

Ségou 25 mai2017, les rayons du soleil ségoviens sont très cléments comme si, ils voulaient donner leur bénédiction au déplacement du Président dans la Cité de Da Monzon.

Ce Jeudi 25 mai voit Ségou devenir pour un temps la capitale du Mali avec la tenue décentralisée du conseil des ministres.

Ségou 25 mai 2017 l’évènement majeur, c’est la tenue de la 13ème journée du paysan sous la direction du bien aimé Président El Hadj Ibrahim Boubacar Keita.

Les populations de Ségou ne sont pas restées en marge de cet évènement. Elles sont sorties en masse pour accueillir dans une liesse indescriptible le Président et toute sa délégation. Le défi à relever était important pour les ségoviens tant les nombreuses réalisations qui y sont faites rendent fier.

« Investir dans l’emploi des jeunes en milieu rural ». C’est le thème très significatif de cette 13ème édition. Toutes les organisations paysannes étaient là, plus de sept cents producteurs venus des régions administratives du Mali. Que ces paysans s’adressassent directement au Président de la République sans interlocuteur, qu’ils lui témoignassent de vives voix leur reconnaissance et leur allégresse non sans parler de leur préoccupation, voici les vœux du tout puissant président de l’APCAM, le Talleyrand malien qu’est Bakary Togola. Talleyrand si l’on se rappelle qu’il n’ya pas très longtemps, il trônait aux cotés d’Amadou Toumani Touré au point qu’il s’identifiait à la silhouette de celui-ci.

Dans son intervention, Monsieur Bakary Togola cite les performances de la campagne agricole de 2015/ 2016 : Production record de 8.900.000 tonnes (Huit Millions Neuf Cent Mille), 645.000 tonnes de coton. Les préoccupations du monde paysan sont les suivants : Poursuivre les aménagements hydro-agricoles, réhabiliter les périmètres dégradés, veiller à la bonne gestion des cautions techniques d’engrais, équiper les producteurs en matériels agricoles.

Le Président de la République dans son discours a d’abord tenu à remercier la population de Ségou pour l’accueil très chaleureux et expressif qui lui a été réservé. Sans être un visionnaire, IBK a souhaité que la prochaine journée paysanne se fasse dans la capitale de l’Adrar des Iforas, Kidal. Il s’est dit ainsi très réconforté par le fait que le Mali occupe le 3ème rang dans l’espace UMOA. S’adressant aux agriculteurs, le premier malien dit qu’il a espoir en eux et que leur accompagnement est son souci parce que, grâce a eux, le Mali n’a pas faim. Le Président reconnait toutes les contraintes physiques et morales liées à l’agriculture et c’est fort de cela qu’il dit bien que l’agriculture n’est pas faite pour les fainéants. Se référant au thème de la 13ème journée, IBK s’est dit très choqué par le chômage des jeunes et de leur exode périlleux vers l’occident. Pour donner satisfaction à l’une des doléances du Président de l’APCAM, IBK consent à leur céder 2% sur le budget de cet organisme.

Rappelons que dans son discours d’accueil le maire de la commune urbaine de Ségou Nouhoum Diarra à souhaité la bienvenue au Président de la République et a témoigné toute la reconnaissance des ségoviens pour toutes les réalisations faites. Il a aussi parlé de la dégradation du réseau d’assainissement qui ne rime plus avec les nouveaux goudrons. L’Elu de l’hôtel de ville a aussi parlé des feux tricolores qui se meurent à petit feu.

A.Yérélé