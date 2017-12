La première région du Mali a abrité du 3 au 5 décembre son Forum économique régional pour le développement qui avait pour parrain l’homme d’affaires Aliou Boubacar Diallo, PDG de la société minière Wassoul’Or et président de la Fondation Maliba. Pour l’occasion, la cité des rails s’était fortement mobilisée afin d’assurer le succès de l’évènement.

En effet, le dimanche 3 décembre, à l’occasion de l’arrivée des délégations dans la ville, c’est une foule nombreuse qui a assuré un accueil chaleureux au parrain de l’événement, depuis l’aéroport Dag-dag jusqu’à sa résidence dans la ville de Kayes.

C’est aux environs de 18h00 que l’avion transportant le milliardaire Aliou Boubacar Diallo et sa délégation a atterri sur le tarmac de l’aéroport. Il a été accueilli par près de 2000 personnes parmi lesquelles figuraient le président du Conseil régional, Bandiougou Diawara, ainsi que d’autres officiels de Kayes.

Il aura fallu près d’une demi-heure pour que le PDG de Wassoul’Or puisse accéder à son véhicule blindé. Un bain de foule qui contraste très largement avec l’accueil glacial réservé, quelques semaines plus tôt, au président de la République. Sur le chemin de son hôtel, le convoi d’une trentaine de véhicule a été détourné par le Club des Amis d’Aliou Boubacar Diallo pour qu’il fasse un arrêt au domicile familial de ce dernier.

Il faut rappeler que l’homme d’affaires malien est originaire de Kayes où une grande partie de sa famille réside encore. À domicile, 300 personnes attendaient la délégation venue de Bamako. Les chefs de quartier, les leaders religieux, les opérateurs économiques et l’ensemble des familles Diallo, Tall et Sall se sont rassemblés à la devanture pour ce qui se transformera en meeting. «Aliou Diallo, vous êtes un cadre citoyen et nous avons besoin de vous dans ce pays», s’exclame d’entrée de jeu Sanoussi Diop, Coordinateur de la Fondation Maliba à Kayes. Pendant près d’une heure d’horloge, les intervenants se succèdent au micro pour remercier le président de la Fondation Maliba pour son soutien au Forum économique.

Et le président du Conseil régional de Kayes d’expliquer que les retards pour organiser ces évènements sont toujours liés à un manque de financement. «C’est pour cette raison que nous sommes allés voir notre frère et il nous a assuré qu’il ne pouvait rien refuser à Kayes», renchérit-il. Sponsor unique de l’évènement, la Fondation Maliba a déboursé 21 millions de FCFA pour la réussite du Forum économique. Une fois à l’hôtel, la délégation est là-bas encore assaillie par une foule nombreuse.

Pour le Forum économique régional de Kayes, Aliou Boubacar Diallo a affrété un avion spécial qui a permis au président de l’autorité intérimaire de Kidal, au représentant de l’autorité intérimaire de Tombouctou, aux présidents des Conseils régionaux de Mopti et Koulikoro ainsi qu’au Secrétaire général du Conseil régional de Ségou, de rejoindre facilement la cité des rails.

Par ce geste, le président Aliou Boubacar Diallo a voulu que le standing de l’évènement soit rehaussé en regroupant le plus grand nombre de régions lors du Forum. Selon lui, l’idée est de promouvoir le partage d’expériences et la coopération entre les régions. Il a également profité de cette occasion pour proposer un partenariat de premier ordre entre sa Fondation et les régions du Mali.

Après Kayes, la délégation de la Fondation Maliba conduite par l’homme d’affaires Aliou Boubacar Diallo séjourne actuellement dans la 4e région administrative du Mali, pour le Forum économique de cette région. Nous y reviendrons.

C.O.D

