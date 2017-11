Principale zone de production de la pomme de terre, la région de Sikasso peut se réjouir de l’acquisition de deux unités de stockage, de conservation et de commercialisation de la pomme de terre.

En visite de 72 heures dans la 3e région la semaine dernière, le président de la République a posé la première pierre d’un centre de conservation de la pomme de terre pour le compte du Groupement interprofessionnel de la filiale de ce produit à Sikasso et inauguré la plateforme de stockage frigorifique, conditionnement et exportation de tubercules de l’entreprise SS Frogosud d’Ousmane Sidibé. L’objectif est de pallier le problème de conservation des tubercules dans le cercle de Sikasso et d’exploiter le potentiel des marchés d’exportation dans les pays voisins.

Le choix de Sikasso pour abriter ces infrastructures s’explique par le fait que la région produit plus de 50 % de la pomme de terre locale. La première unité de conservation, qui sera bâtie sur l’ancienne aérogare de Sikasso, est financée par le gouvernement du Japon à la demande celui du Mali. Il coûtera un milliard de F CFA.

Si la première est une initiative gouvernementale, celle qui a été inaugurée est l’œuvre d’un investisseur privé. Elle est bâtie sur un demi-hectare avec une capacité de stockage de 3000 tonnes.

Un moment de joie pour le ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté, compte-tenu de l’importance de ces infrastructures modernes pour le développement économique de la région.

“Ces infrastructures modernes sont porteuses de perspectives heureuses pour l’économie malienne en général et pour le marché de la pomme de terre en particulier. Elles contribueront à développer une agriculture durable, moderne et compétitive accompagnée d’une sécurité alimentaire. Il s’agit de faire de l’agriculture l’une des piliers essentiels de la croissance économique par le renforcement de la filière agricole, la diversification de la production et la lutte contre la pauvreté en milieu rural”, a-t-il rappelé.

La plateforme, dans un premier temps, créera plus de 70 emplois permanents. Il a assuré le promoteur du soutien des services techniques compétents et invité d’autres investisseurs privés à se lancer dans le domaine de la conservation et du conditionnement de nos produits agricoles, notamment les fruits et légumes pour assurer la protection des récoltes, offrir une meilleure garantie de sécurité aux producteurs et améliorer la sécurité alimentaire des populations maliennes.

Youssouf Coulibaly

