Avant de se rendre à Yélimané, le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Monsieur Malick Alhousseini a procédé le samedi 05 août à Konakari, une localité située à 60 km de Kayes, au lancement des travaux d’extension et de réhabilitation de centres d’adduction d’eau potable de cette ville dans le cadre du projet « Mobilisation des ressources en eau – Réalisations d’adduction d’eau potable et assainissement dans les centres ruraux et semi-urbains en 1ère, 2ème et 5ème régions ».

Ce lancement procède du Programme présidentiel d’urgences sociales 2017 – 2020, à la mise en œuvre duquel le Président de la République, chef de l’Etat, Son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, oriente de ministère de l’Energie et de l’Eau à faciliter « L’accès à l’eau – accès tout à la fois géographique et financier » des populations à faibles revenus par la multiplication des aménagements et des points d’eau, y compris en milieu urbain et semi urbain. C’est-à-dire là où les populations déjà en difficulté payent l’eau quatre à cinq fois plus cher qu’un abonné ordinaire. », a expliqué le Ministre qui a été accueilli dans une ferveur de fête et de grande joie par les populations.

Le projet « Mobilisation des ressources en eau – Réalisations d’adduction d’eau potable et assainissement dans les centres ruraux et semi-urbains en 1ère, 2ème et 5ème régions consacre aussi l’excellence des relations entre la République Fédérale d’Allemagne et la République du Mali à travers la KFW qui y a consenti 87 % des vingt et un milliards du coût du programme. Celui-ci porte sur, entre autres, la réalisation de 423 forages dont 235 forages positifs avec un débit supérieur ou égal à 5 m3/h dans la région de Koulikoro ; la réalisation 40 systèmes d’adduction d’eau potable dans la région de Koulikoro, la réalisation 10 systèmes d’adduction d’eau potable dans la région de Mopti ; la réhabilitation d’anciens centres dont 20 dans la région de Koulikoro, 3 dans la région de Mopti et 8 dans la région de Kayes, la réalisation de 200 latrines publiques dans les centres de santé, écoles, marchés dans la région de Koulikoro et Mopti, et la réalisation de 1300 de latrines familiales et 1 000 puisards dans les régions de Koulikoro et Mopti.

S’agissant des travaux d’extension et de réhabilitation dans la région de Kayes, les huit (8) centres concernés sont les suivants : Aourou, Djataya, Fégui, Maréna Diombougou, Mahina, Koniakari, Sébekoro et Ségala.

L’entreprise AGIRE est attributaire du marché pour un montant de 463 millions de F cfa et un délai de 8 mois. Les travaux sont composés d’une extension de 32 km pour les huit (8) centres dont 4,13 km pour la localité de Koniakari ainsi que la construction de 23 nouvelles bornes fontaines dont 2 pour Koniakari.

CC/MEE