Bonne nouvelle pour les habitants de la capitale de Kenédougou qui vont bénéficier dans le cadre du Programme présidentiel d’urgences Sociales la réalisation de 3000 branchements sociaux en eau pour les familles démunies. Le lancement officiel de ce programme a été fait ce samedi 16 septembre 2017 à Sikasso, par le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini en présence des autorités communales, administratives et politiques de la région.

Cette initiative du Ministère de l’Energie et de l’Eau s’inscrit dans un vaste programme de réalisation de 5000 branchements sociaux en eau potable au profit des populations à revenues faibles des villes de Kayes, Kita, Koutiala et Sikasso dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe3 de la DPG du Premier ministre issue du Programme présidentiel d’urgences sociales d’accès à l’eau et à l’énergie. Outre Sikasso (2000 branchements sociaux), la ville de Koutiala aura 1000, 500 à Kati et 1500 à Kayes. Cela grâce à la production d’eau de ces villes qui été renforcée avec d’appui de la coopération du Royaume du Danemark.

Pour répondre aux instructions du président de la République SE Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, la ville de Sikasso bénéficiera de 1000 branchements sociaux supplémentaires pour répondre à la forte demande exprimée par les populations. Au total donc, ceux sont 3000 branchements sociaux en eau qui seront réalisés à Sikasso où les bénéficiaires ne payeront que 50 000 F cfa pour avoir un robinet chez eux.

“IBK nous a donné l’eau, donc la vie. Nous lui seront reconnaissant à jamais. Nous lui exprimons notre accompagnement dans toutes ses actions. Nul ne peut contester qu’IBK aime ce pays”, a dit M. Abdoulaye Traoré dit Géant, porte-parole des familles fondatrices de Sikasso.

C’est avec joie que les populations sont sorties massivement pour dire merci au Président IBK à travers le Ministre de l’Energie et de l’Eau.

C’est une joie immense et sentiment de reconnaissance qui animent également les habitants des villes de Koro et Bankass et des villages de Sana et de Sandjourou qui viennent de bénéficier, eux aussi, de la concrétisation d’une promesse à travers la mise en eau de leurs adductions d’eau. Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini a fait le geste ce dimanche 17 septembre à Koro. L’adduction d’eau de Koro est composée, entre autres, de 63 bornes fontaines et 230 branchements particuliers. Il approvisionne les villages de Sana et de Sandjourou. Ici sur instructions du président de la République, 300 branchements sociaux vont être réalisés pour les habitants.

A Bankass l’adduction de la ville a également été mise en eau à la grande joie des habitants. Ici aussi, 300 branchements sociaux en eau potable vont être réalisés pour les familles à faible revenus. Les adductions d’eau de Koro et Bankass couvrent largement le besoins de leurs habitants. Désormais leur gestion est confiée à la Somapep-sa et à la Somagep-sa.

Partout les populations ont exprimé leur remerciement et reconnaissance au chef de l’Etat et ont promis de l’accompagner dans ces actions.

« Le président IBK a tenu toutes ses promesses pour Bankass. Nous avons eu une route, de l’électricité et de l’eau en abondance. Nous lui seront reconnaissants », a indiqué le maire de Bankass.

Source : Ministère de l’Energie et de l’Eau