La mobilisation des ressources et des acteurs autour des actions de développement demeure un défi majeur que toutes les collectivités territoriales sans exception tentent de relever. L’objectif est de permettre une forte implication des populations à l’identification des projets de développement et une mobilisation effective de leur part autour de la réalisation des investissements.

Pour faire un bilan des activités de la mobilisation, une rencontre a eu lieu à l’ONG AMEDD (Association Malienne d’Eveil au Développement Durable), le mardi 7 Février 2017 entre tous les acteurs de la composante 5 du PACUM (Projet d’Appui aux Communes Urbaines du Mali). Pour rappel, l’ONG AMEDD a été mandatée par la mairie de Koutiala pour conduire la mise en œuvre de la composante 5 du Projet : mobilisation sociale, contrôle et participation sociale. La rencontre a permis aux différents acteurs de partager les résultats (acquis des activités) de la mobilisation sociale, les forces et les faiblesses ont été aussi identifiées, des solutions d’amélioration proposées en fonction des enseignements tirés par les acteurs. Pour Tingolo Martin Diarra, PCA AMEDD « nous devons apprendre à vivre comme le crapaud qui saute sur beaucoup de choses pour atteindre ses objectifs ». Pour lui, « Nous devons adopter des attitudes positives, les actes politiques qui entravent le développement, nous devons passer sur ça comme le crapaud car selon lui « la puissance du destructeur est plus grande ». C’est pour cela que les populations doivent préserver les acquis du PACUM à Koutiala : les marchés des quartiers d’Hamdallaye et Médina – coura, les caniveaux de Kôkô, Wala – Wala, Lafiala, l’école de Dérésso, le CSCOM des 8 villages à N’tièsso, l’école d’Hamdallaye. Beaucoup de problèmes ont été soulevés, par exemple, l’acheminement des résultats de la mairie aux différents acteurs, l’installation anarchique des lavages et électricités, la prolifération des marchés de fagots, les problèmes d’écoulement des eaux usées, problèmes de sites d’ordures, le non-respect des CDQ et CDV dans leurs devoirs, le non-respect de l’autorité des chefs de quartiers et surtout la non responsabilité de la mairie, et surtout la mobilisation sociale. Des propositions de solutions ont été faites par l’ensemble des différents acteurs. La nouvelle équipe de la mairie par la voix de son 1er adjoint Yacouba Dao a promis que la mairie va réparer les erreurs du passé et relever tous les défis pour le développement de Koutiala. Nous rappelons que la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Préfet central, Souleymane Tembely et le maire de la commune urbaine de Koutiala, Oumar Bah Dembélé. Et c’est avec une satisfaction totale que les différents acteurs se sont séparés tout en comptant sur la nouvelle équipe de la mairie.

Karidia Dembélé

