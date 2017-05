En vue d’identifier les causes de la crise sécuritaire dans la région du centre du Mali et d’y proposer des pistes de solutions à court, moyen et long termes, une rencontre a réuni des acteurs de la région de Mopti du 2 au 3 mai 2017.

La rencontre des cadres de Mopti s’est tenue dans un contexte marquée, d’une part, par la réorganisation des jihadistes autour des chefs locaux, après avoir été dispersés par la reconquête du Nord du Mali en 2013 par les forces maliennes et internationales, et d’autre part par la dégradation de la situation sécuritaire dans le Centre du Mali où des localités comme Douentza, Ténenkou, Mopti, Djenné, Youwarou, Koro et Bankass, mais aussi les forces armées nationale et internationale ainsi que des civils vivent sous psychose des attaques jihadistes et acolytes de bandits armés.

En prélude à la rencontre, le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) a initié des espaces de dialogue entre le gouvernement et les cadres et leaders peuls du Centre du Mali en vue de dégager une stratégie pour la pacification de cette région, facilité une série de réunions préparatoires entre ces cadres et leaders peuhls à Bamako et les autorités en vue de définir l’approche, les objectifs et les acteurs à impliquer dans la mise en œuvre des activités au centre du Mali.

Par ailleurs, HD a organisé un noyau de leaders et cadres peuls provenant des différents cercles de la région afin de faire l’interface entre les autorités et les communautés, mais aussi avec les groupes armés. Pour ce qui est de cette rencontre organisée par HD, elle vise l’accompagnement des cadres et leaders de la communauté peuhls du Centre du Mali pour mener des actions de sensibilisation et de pacification, en vue de la stabilisation de la région centre du Mali. La rencontre s’est tenue les 2 et 3 mai sous le patronage des ministres de la Solidarité et de l’Action humanitaire (Hamadoun Konaté) et de la Réconciliation nationale (Mohamed El Moctar).

En plénière, les participants ont débattu des causes profondes et récentes de la crise sécuritaire dans la région centre du Mali, et proposé des solutions proposées. Ainsi la parole a été donnée aux acteurs de terrain afin de dégager des pistes de solutions de sortie de crise.

Les débats ont été également consacrés aux échanges sur la cohabitation et le vivre ensemble des communautés de la région. Les participants à la rencontre ont été sensibilisés sur la cohésion sociale et le vivre ensemble des communautés. Des mécanismes de dialogue sont établis par les participants pour contribuer à la réduction des tensions entre et au sein des communautés et au règlement de conflits.

A. M. C.