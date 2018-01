La gestion des bourgoutières de Mopti est un vieux problème dont la solution reste encore à trouver. Pendant ce temps, chaque année, la 5è région est le terrain d’affrontements meurtriers entre éleveurs et cultivateurs à propos de ces bourgoutières. Un ancien, juge d’instruction au tribunal de première instance de Mopti, nous fait une analyse de la situation.

‘’Le secteur primaire (agriculture, élevage, pêche) constitue le substrat de l’économie à Mopti où, l’agriculture, l’élevage et la pêche constituent les principales activités économiques.

La région est aussi bien arrosée par le fleuve Niger et la Bani que par les mares et des lacs. C’est pourquoi, la terre ferme est un enjeu majeur dans la région. Ce qui donne tout son sens à la maxime : ‘’qui terre a, guerre a’’.

En effet, l’agriculteur, le pêcheur et l’éleveur ont tous besoin d’eau. Or, comment accéder à cette eau sans traverser une portion de terre, cette terre précieuse, parce que non seulement, elle nourrit l’homme, mais aussi le bétail avec le ‘’bourgou’’, cette plante fourragère qui a donné son nom à la zone où elle pousse, cette terre tant convoitée parce qu’elle met aux prises quotidiennement agriculteurs entre eux-mêmes, éleveurs entre eux-mêmes ou agriculteurs et éleveurs.

Quelques fois, les problèmes naissent entre les pêcheurs eux-mêmes. Ces conflits que l’on nomme communément les conflits du ‘’Bourgou’’, tirent leur origine dans la propriété coutumière des terres de culture et des pâturages ou dans la thèse du premier occupant ou du dernier conquérant.

Ces conflits s’expliquent aussi par la multiplicité des pouvoirs qui se sont succédé et qui avaient chacun, une façon différente de gérer la terre et les pâturages.

Ainsi, la région avait été successivement sous le joug des Ardos (du 17e siècle au 18e), de la Dina de Sékou Amadou (de 1818 à 1860), des Toucouleurs (de 1860 à 1894), de la colonisation française (de 1894 à 1960), de la République du Mali (de 1960 à nos jours).

Et l’absence de normes écrites en la matière, entraîne à son tour, des velléités chez certaines personnes à tourner le sens des coutumes, à les interpréter seulement dans le sens de leurs intérêts Quant donc se posent les problèmes devant les tribunaux, ils portent déjà en eux-mêmes les germes des difficultés de leur résolution.

Comment en effet, résoudre un problème, lorsqu’il est mal posé ?

Les difficultés de résolutions, font de ces litiges, de véritables casse-tête chinois pour le juge chargé de les trancher. Et pour cause, celui-ci, n’a à sa disposition, pour ce faire, aucun texte écrit : les coutumes qui régisent la matière, n’étant pas codifiées. Or, le juge doit trancher, sous peine de commettre un déni de justice. Ce qui fait que le règlement de ces litiges, procède d’une gymnastique intellectuelle assez déplaisante. Voilà qui pose la problématique des bourgoutières.

Cas de conflits du bourgou

Par conflits du bourgou, il faut entendre tous les conflits qui naissent dans le bourgou, c’est-à-dire où pousse cette plante tant convoitée par les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Ces conflits naissent assez souvent entre le bailleur d’une portion de terre et son locataire. Il s’agit essentiellement du paiement de redevance et de la transformation du droit du locataire en droit de propriété. En effet, certains locataires refusent souvent de s’acquitter de la redevance coutumière qu’ils doivent au bailleur, ou payent moins que ce qu’ils doivent. Parfois, c’est le bailleur lui-même qui, soit dans une ambition mercantile, soit pour faire déguerpir son locataire, monte les enchères en augmentant le montant des redevances, les mêmes qui, de par les coutumes, ne sont en réalité que symboliques. Il y a aussi, le cas de certains locataires qui, profitant d’une exploitation durable d’une parcelle de terre qui leur a été donnée en location, tentent de s’en approprier. Parfois, ce sont des parcelles de terre qui ont été données en location par un chef de famille à un ami ou par le chef village à un étranger ou à un homme de caste. Au décès de ces bailleurs (chef de famille, chef de village) leurs descendants essayent le plus souvent de reprendre les parcelles loués. Or, dans ce cas, du fait que ces parcelles sont passées entre les mains de plusieurs générations, les locataires ou leurs descendants pensent être les propriétaires, alors qu’ils ne sont que les détenteurs précaires, malgré le temps qu’à duré le prêt.

Les contestations peuvent porter aussi sur la propriété même de la terre.

Les cas de figure se présentent comme ceci : un propriétaire abandonne son champ de culture durant des années, une autre personne vient l’occuper sans s’en référer à quiconque et s’érige en propriétaire. Le vrai propriétaire, introduit une action en justice pour reprendre son champ. Ainsi, deux propriétaires contestent mutuellement aussi souvent les limites de leurs champs. Ces conflits entre agriculteurs sont de loin les plus nombreux, à côté de ceux entre agriculteurs et éleveurs.

Conflits entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs

L’éleveur qui avait le droit coutumier de faire abreuver ses bêtes à une mare ou à un point d’eau situé en plein milieu de terres cultivées par des agricultures, avec la sécheresse qui a entrainé l’assèchement de ces points d’eau et la mort de son bailleur, a changé de métier et est devenu agriculteur. Pour ce faire, il réclamera la propriété de la portion de terre demeurée après l’assèchement ; or, l’agriculteur la lui contestera dans ce cas. L’agriculteur qui transforme un harima (pâturage réservé aux vaches laitières pour la consommation domestique, après le départ des animaux pour la transhumance) en champ de culture, ce que ne lui tolérera pas l’éleveur. L’éleveur à la quête d’un point d’eau au milieu du champ de culture, ou à la quête de pâturage, se heurte souvent au courroux de l’agriculteur qui lui refuse le droit de passage, en prétextant les dégâts que subirait son champ.

Un Djowro affecte une partie de son domaine pastoral à un agriculteur contre redevance, celui-ci refuse par la suite d’exécuter les termes de ce contrat. Le Djowro sollicitera alors son déguerpissement. Très souvent aussi, des conflits naissent quant les troupeaux des éleveurs sont trop peu nombreux. Devant les tribunaux de Mopti, les conflits qui opposent seulement éleveurs sont très peu nombreux. Le plus souvent, ils naissent à l’occasion des revendications de titre de Djowro ou des tentatives de destination des Djowro. Il s’agit parfois aussi de l’empiétement d’un Djowro sur l’espace pastoral d’un autre Djowro. Moins souvent, il s’agira de la violation de l’ordre de préséance lors des traversées ou pendant le mouvement des troupeaux : de la violation des emplacements assignés aux troupeaux dans les gîtes d’étapes assignés aux troupeaux pendant leur mouvement vers la transhumance ou encore de l’accès d’un troupeau dans une bourgoutière sans autorisation préalable du Djowro. A côté de ces trois gammes de conflits qui opposent (très rarement, en tout cas devant le tribunal civil de Mopti), les pêcheurs entre eux.

Ces différents conflits que nous venons d’énumérer sont hélas, d’année en année, de plus en plus meurtriers. ‘’

Propos recueillis

Par Malick Camara

