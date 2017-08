La situation de détresse des populations vulnérables de la Région de Mopti préoccupe la France. Ainsi, en appui aux populations les plus vulnérables de la cinquième région du Mali, Mme Evelyne Decorps, Ambassadrice de France au Mali, a procédé dans les locaux de l’Ambassade de France au Mali, le 31 juillet 2017, à la signature de deux conventions de financement pour un montant 459.169.900 FCFA (soit 700000 E). Il s’agit, d’une part, du projet de renforcement de la sécurité alimentaire et économique de la Région de 1700 ménages dans le Cercle de Koro et de la construction et réhabilitation des infrastructures agro-pastorales, singulièrement hydrauliques.

Ce projet, indique l’Ambassadrice de France au Mali, est une réponse immédiate aux violences de ces dernières années dans le cercle de Koro en apportant des mesures visibles et concrètes dans le quotidien des populations, de même qu’un accès harmonieux aux ressources et aux opportunités. Ledit projet sera mis en œuvre par l’ONG ACTED dont le Directeur Pays, Brian Malapel, a félicité la France pour son soutien à l’endroit d’ACTED et envers le Mali. Le montant est de 327.978.500 CF (soit 500.000 E).

D’autre part, le projet consiste aussi à favoriser l’inclusion sociale des enfants et des jeunes talibés de Mopti par une amélioration de leurs conditions de vie, de leur accès aux services sociaux de base et à l’emploi. La structuration des écoles coraniques avec l’appui des associations de maîtres coraniques fait aussi partie du projet. Ce projet, explique Mme Evelyne Decorps, est d’un montant de 203.346.670 FCFA (310000 E) sera cofinancé à hauteur de 200.000 E par la France et 110000E par l’ONG Secours Islamiques France qui mettra en œuvre le projet. Patrich Senia de Secours Islamique France, a remercié, à son tour la France, pour avoir pensé à ce secteur oublié par l’Etat dans cette région où se trouvent 600 écoles coraniques, où se trouve plus d’enfants que dans les écoles publiques.

« Ces deux initiatives interviendront aux côtés des services techniques de l’Etat afin de les accompagner dans la mise en œuvre des services sociaux de base au bénéfice des populations vulnérables. Elles contribueront, en complément des efforts du gouvernement malien et de ceux des autres partenaires, à une réponse globale et cohérente en faveur des populations les plus vulnérables de la Région de Mopti », a déclaré Mme Decorps Evelyne. Et d’ajouter que l’appui à la stabilisation du Mali est une priorité de l’aide française qui s’est élevée à plus de 100 millions d’euros depuis la crise. La durée d’exécution desdits contrats est chacun d’un an.

