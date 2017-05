A moins d’un mois après le Conseil Supérieur de l’Agriculture, le Chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Kéïta, est en train de matérialiser ses promesses faites au monde paysan. 3000 Repiqueuses de riz ont été remises aux femmes productrices en zone rizicole à Ségou.

A commencer par Ségou où il vient de remettre officiellement plus de 3000 repiqueuses de riz pour les femmes productrices en zone rizicole. Là-dessus, un lot important d’intrants et matériels agricoles au titre de la campagne agricole 2017-2018.

Au Mali, c’est connu, la journée des paysans est une cérémonie officielle dédiée au monde agro-sylvo-pastoral. Elle est organisée par la Chambre d’Agriculture Permanente du Mali (APCAM) de concert avec le Ministère de l’Agriculture.

Si Ségou, la capitale des Balazan, a abrité, le jeudi dernier, la 13e édition de cette journée paysanne placée sous le thème : «Investir dans l’emploi des jeunes en milieu rural », dont I ‘objectif est de poursuivre inlassablement le dialogue directement instauré entre le Président de la République et les producteurs agricoles autour de leurs préoccupations majeures ; celles relatives à la définition et à la mise en œuvre des politiques de développement du secteur agricole, force est de reconnaître que cette Région est une grande zone à forte potentialité agricole. Cela, avec ses potentialités hydro agricoles comme le Barrage de Markala, l’Office du Niger, la Zone Office Riz de Ségou.

La célébration de cette journée, présidée par le Chef de l’Etat en personne, a réuni du monde à Ségou. Des Présidents des Institutions de la République aux populations en passant par les membres du Gouvernement, les proches Collaborateurs du Chef de l’Etat, les autorités politiques et administratives de la Région de Ségou , le Maire de la Commune Urbaine de Ségou, des Députés élus des différentes circonscriptions régionales de Ségou, le Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM), le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Ségou ; des Opérateurs économiques de la Région de Ségou, les Partenaires Techniques et Financiers du Mali , les Producteurs de toutes les Régions du Mali et du District de Bamako et de nombreux invités de marque, tous ont accompagné le Chef de l’Etat.

Dans son discours, le Président de la République a exigé que les engrais et intrants agricoles soient de bonne qualité pour une production qualitative et quantitative. IBK a imploré les mânes de la pluie pour une très bonne saison pluviométrique et une récolte abondante cette année encore.

Pour le Chef de l’Etat, la construction du Mali et de sa jeunesse sont au centre de ses préoccupations majeures. Une réalité qui ne cesse de lui couper le sommeil. C’est qui justifie même ses déplacements constants à l’Extérieur du pays, contrairement à ce que pensent à tort et à travers ses détracteurs.

«L’emploi des jeunes est mon principal souci, je n’en dors pas jour et nuit. Je n’ai pas la folie du pouvoir, mais j’ai la folie pour construire le Mali, c’est le Mali qui me vaut plus que tout et le Mali n’est pas un petit Pays. Tous le sens de mes déplacements en dehors du Mali est dans l’intérêt du Mali », a justifié IBK pour témoigner combien il entend relever les défis auxquels notre pays est confronté, notamment dans le secteur agricole, pour assurer la sécurité alimentaire pour tous.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a plaidé pour une augmentation de 2% du Budget agricole qui est actuellement à 15% du Budget national. Le Président IBK a également exigé plus de transparence dans la distribution des marchés des intrants agricoles.

Visite des stands

Après son discours, le Président de la République a effectué une série de visites de stands au cours de laquelle il s’est imprégné des résultats de certains de ses grands programmes et projets.

Parmi ceux-ci, on note le programme d’insémination artificielle dans le cadre de la coopération entre le Royaume du Maroc et notre Pays pour l’amélioration de la race bovine du Mali, la production de la viande et du lait en quantité et en qualité accessibles à toutes les populations pour leur Bien-être.

3000 Repiqueuses de riz remises aux productrices

Afin de faire de notre Agriculture un véritable moteur du développement socio-économique du Mali et de l’Office du Niger, le grenier de l’Afrique de l’Ouest, le Chef de l’Etat a alloué, dès après son accession à la Magistrature Suprême du pays, 15% du Budget national à ce secteur potentiel. Ce qui a permis à notre Agriculture d’engranger des résultats probants la saison dernière.

Ainsi, pour réconforter les producteurs dans les opérations de production et de postproduction, IBK, dans le cadre de ses promesses, a fait d’importants dons de matériels agricoles aux femmes rurales. Ce qui s’est matérialisé lors de cette 13e édition de la journée du paysan.

Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéïta, a remis symboliquement des kits agricoles composés des machines à décortiquer les épis de maïs, des machines pour le repiquage des plants de riz aux femmes productrices.

Cette remise répond au souci du Président IBK de conforter et de réconforter les femmes en zone rizicole du monde rural dans leur autonomisation, qui émane de sa haute volonté politique.

Il faut ajouter que l’un des moments forts de cette journée est le lancement officiel de la Campagne agricole 2017-2018 par le Président IBK.

Cyril ADOHOUN, Envoyé Spécial