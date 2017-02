Welcome! Log into your account

Le gouverneur de région M Babahmane Maiga a remercié le donateur et a promis que ces équipements roulants seront utilisés à bon escient en ces termes : « Oui le projet va réussir, nous n’avons pas le choix sinon nous avons trois choix : le premier le succès du projet, le deuxième le succès et troisième le succès » a lancé le Chef de l’exécutif régional et de poursuivre en appelant les professionnels de la santé, les collectivités bénéficiaires à la sensibilisation de la nécessité de les empreinter.

Pour le représentant de l’ambassadeur du Canada au Mali Amandou Bingaly, « le Canada est un partenaire important de développement au Mali donc la coopération entre les deux pays est axée sur des domaines précis, qui sont basés sur les priorités identifiées par le gouvernement du Canada et celui du Mali en complémentarité avec les autres partenaires ». « Cette coopération a-t-il ajouté, intervient dans plusieurs domaines et la santé est le domaine prioritaire, les interventions en santé font 46% des interventions globales au Mali ».

Le ministère canadien des affaires mondiales à travers le projet MEDIK (Evacuation des mères dans cinq districts de Kayes) a fait un don de 05 véhicules de supervision, 03 ambulances et 44 motos ambulances à cinq districts sanitaires de la région à savoir : Bafoulabé, Diéma, Nioro, Oussoubidiagna, et Yelimané.

