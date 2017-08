Initiée par l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS), du 7 jusqu’au 18 août prochain, quatre sessions de formation sont organisées à l’attention des acteurs de la 5e région pour renforcer les capacités des acteurs de la commande publique

Après Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou, c’est la capitale de la Venise malienne qui accueille depuis le 7 aout dernier, l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS). Il s’agit de renforcer les capacités des acteurs de la commande publique de la région.

A l’instar des autres étapes, les présentes sessions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de formation 2017 de l’ARMDS et du Projet d’appui à la gouvernance économique (PAGE).

Le PAGE accompagne financièrement l’ARMDS pour le renforcement des capacités de 700 acteurs de la commande publique au niveau régional. Tout comme dans les autres régions, ce programme prévoit dans la région de Mopti, la formation de 160 acteurs de la commande publique sur deux semaines au bénéfice de 40 acteurs de l’administration, 40 des collectivités territoriales, 40 des opérateurs économiques, et 40 des membres de la société civile. Toutes ces formations seront animées par d’éminents formateurs (Nourou Ly et Danzié Mallé) du Cabinet Sec DIARRA.

A l’ouverture desdites sessions de formation, le Directeur de Cabinet du gouverneur de la région de Mopti, Boukary KOITA, a exhorté les participants à plus d’assiduité tout en invitant les formateurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pour satisfaire le besoin des auditeurs.

À travers ces formations, en plus du cahier du participant, plusieurs documents relatifs à la gestion des marchés publics et des délégations de service public seront remis pour diffusion dans le seul but d’atteindre l’objectif final recherché à savoir : une compréhension commune des textes et une application stricte de la règlementation pour une bonne gestion des ressources publiques.

Rappelons que de 2014 à 2016, l’ARMDS a organisé dans la région de Mopti 8 sessions de formation pour un effectif total de 301 acteurs, dont 42 femmes intervenant dans tous les domaines d’activités économiques : l’administration publique, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile.

DK