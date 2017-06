Un exercice démocratique hautement apprécié par les populations et autorités administratives de Ségou qui ont prit part avec intérêt aux débats.

Une délégation des députés élus dans le cercle de Ségou conduite par l’honorable Seydou Dembélé organise la restitution parlementaire de la session d’octobre 2016 le Samedi 15 Avril 2017 dans la salle de spectacle Mierouba de Ségou. Cette même restitution concernera aussi les autres communes du cercle de Ségou.

Pour ce qui est de la commune urbaine de Ségou, l’objectif comme il en sera ainsi ailleurs dans les autres localités est de faire le compte rendu des lois votées à l’hémicycle. Ensuite les préoccupations des populations ont été évoquées. Outre l’honorable Seydou Dembélé, étaient présents les députés Abdine Koumaré, Maimouna Dramé, Yacouba Traoré, Youssouf Maïga et Abdoulaye Fofana. Il est à noter que seul l’honorable Abdoul Galil Mansour Haïdara n’était pas présent à cette session.

La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le préfet du cercle de Ségou monsieur Malik Maïga qui avait à ses cotés le maire de la commune urbaine de Ségou Monsieur Nouhoum Diarra.

Prenant la parole le premier, le maire a tout d’abord souhaité la bienvenue aux uns et aux autres pour leur présence à la séance de restitution faite par les représentants du peuple. Il dira ensuite que la population tirera un profit à cette séance de restitution.

A la suite du maire, le préfet a félicité et remercié les députés pour cet exercice démocratique qui, à n’en point douter sera une réussite à l’instar des deux précédentes qu’il a eues à présider. Ensuite il a ajouté que les députés étaient dans leur rôle : Informer les populations des différentes communes sur le contenu des lois qui ont été votées.

C’est en langue nationale bamanan que les députés ont restitué aux populations les lois votées à l’Assemblée Nationale. Les exposés sur les lois votées ont été suivis d’échanges fructueux. Lors de cette journée, plusieurs projets de lois votées à l’Assemblée Nationale ont été largement expliqués par les députés pour la bonne compréhension de tous. Il s’agit nommément de la loi instituant les pupilles en République du Mali, la loi portant création de la direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales, la loi portant institution du service national des jeunes, loi relative au partenariat privé, la loi des finances 2017. Pour ce qui est de la loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM) et des fonds de garantie pour les secteurs privés, de larges informations ont été données pour la bonne compréhension de tous. C’est ainsi que le budget de la programmation militaire échelonné sur cinq ans est de Mille Deux Cent Milliards (1200 000 000 000) FCFA soit Deux Cent Quarante Six Milliards (246 000 000 000) FCFA annuellement. Les Dix Milliards (10 000 000 000) FCFA prévus pour le secteur privé peuvent servir de financement aux industriels, aux associations et même aux personnes ayant monté un projet fiable. Les PMI et PME peuvent eux- aussi y tirer leur compte.

Pour ce qui concerne la révision constitutionnelle les députés ont laissé entendre qu’elle ne concerne ni le nombre des mandats ni leur durée. Les populations de Ségou n’ont pas manqué de soulever des questions d’intérêt régional à débattre à l’Assemblée Nationale. Certains ont soulevé des consultations à la base avant la session parlementaire.

Avant de prendre congé de la population, l’honorable Abdine Koumaré à qui nous avons tendu notre micro, nous a donné ses impressions ; « je suis satisfait de cette session qui a suscité des réactions positives. Je salue les populations pour la qualité des débats. Nous avons pu échanger avec elles sur l’essentiel des projets de lois votées à l’Assemblée Nationale. Nous avons largement été écoutés et nous nous engageons afin que les différentes suggestions et préoccupations évoquées ça et là soient prises en compte.

Abdoulaye Yérélé