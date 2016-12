Welcome! Log into your account

La sécurité routière incombe à toute la société. Chaque acteur de la route doit tenir compte de sa sécurité et de la sécurité des autres. Ces conducteurs doivent connaitre leur rôle et celui des autres, ceci résulte d’un long apprentissage. Les hautes autorités de ce pays doivent avoir la mainmise sur la délivrance des permis de création de compagnie, des suivis réguliers et de sanctions aux fautifs.

Deux compagnies ne finissent pas de parler d’elles en termes d’accident sur l’axe Kayes-Bamako. Les clients attirés par des nouveaux bus « MCV ou King long’’, les compagnies Gana transport et Sonef sont entrain de battre le record d’accidents et le record de décès liés aux accidents sur le sol Kayesien.

Cette recrudescence ne laisse personne indifférent dans la 1 ère région où le transport occupe une place importante sur l’échiquier économique. Il ne se passe pas un seul mois où les pompiers ne déroulent une comptabilité macabre en termes de pertes en vie humaine ou des dégâts matériels importants. « Un car est entré en collusion avec un autre par-ci, un autre s’est renversé sur la voie du côté opposé par-là », des situations qui défraient la chronique dans la cité des rails. Des cars de poubelles ou neuf venus de l’Europe avec des conducteurs « qui laissent à désirer » au volant et qui prennent parfois des risques ahurissants sont les causes principales de ces accidents sur la RN1.

Les accidents des bus effraient les Kayesiens car ils en font généralement plus que les autres engins. Certains d’entre eux se sont produits ces six derniers mois. Malgré son état désastreux, la route nationale N° 1 est devenue très vite la route de la mort.

You are going to send email to