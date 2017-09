Le transport urbain dans la ville de Ségou jusque-là exercé par les charrettes et les tricycles vient de connaître une révolution avec l’arrivée de bus électriques.

Ces bus au nombre de 4 dont 2 de couleur bleu et deux de couleur rouge, selon nos sources, sont répartis entre plusieurs tronçons de la ville de Ségou. Et les prix de transport varient entre 300, 150 et 150 FCFA selon les quartiers. Les bus appartiendraient à un certain Togo à Ségou qui les louerait à 10.000 FCFA par jour. Ils peuvent faire 24 heures de course selon un des chauffeurs que nous avons rencontré sur l’axe Grand Château-Sebougou. Un chauffeur du nom de Seyba Coulibaly nous a indiqué que ces bus peuvent fonctionner pendant 24 heures sans se décharger. Selon lui, ils fonctionnent avec des batteries rechargeables.

Pour l’instant, ils n’occupent pas tous les axes de la ville de Ségou. Car ce sont les tricycles qui continuent ces activités sur plusieurs axes.

De nos jours, aucune autre région du Mali, même la capitale n’a encore ce genre de bus électriques au niveau de son transport urbain. On peut donc dire que Ségou n’a plus rien à envier à la capitale, surtout avec les différents chantiers de développement réalisés ou en cours de réalisation.

M. Dolo